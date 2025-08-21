Serie A, Sassuolo-Napoli: al Mapei Stadium con gli Sbandieratori di Gubbio

© Getty Images
GUBBIO (Perugia), 21 agosto 2024 - Il nuovo campionato di Serie A avrà anche un battesimo nel segno della storia e del folclore in occasione della prima giornata con l’anticipo di sabato 23 agosto, alle 18, al Mapei Stadium-Città del Tricolore tra il Sassuolo e il Napoli campione d’Italia. Si esibirà, infatti, sul campo il gruppo Sbandieratori di Gubbio, attivi dal 1969 nella città umbra raccogliendo la tradizione dell'arte del gioco della bandiera conosciuta fin dal Medioevo. Tra le più antiche e prestigiose compagnie italiane, gli sbandieratori tramandano alcuni documenti storici, contenuti nell'Archivio Comunale di Gubbio, che testimoniano la presenza già in quell'epoca. Un documento del 1380 rivela che a tal Luca Petruccio venne affidata la decorazione di bandiere e nel 1435 la città aveva un gruppo di vessiliferi. Gli sbandieratori di Gubbio, noti per la loro abilità con numeri altamente spettacolari e complessi, saranno protagonisti di un'esibizione speciale prima dell'inizio della partita, portando la loro passione e l’energia nello stadio di Reggio Emilia. "È per noi un grande onore - dice il giovane presidente Matteo Menichetti - essere presenti a questo importante evento sportivo. Siamo felici di poter condividere la nostra passione per la bandiera e la tradizione con i tifosi e gli appassionati di calcio". Il gruppo, che vanta la partecipazione a oltre 2.000 manifestazioni in più di 40 Paesi nei 5 continenti, già in passato ha legato le proprie bandiere artistiche e i numeri con il mondo del calcio e dello sport. Si ricordano le esibizioni in Spagna, a Vigo, in occasione della prima partita dell’Italia nel vittorioso Mondiale del 1982, alla cerimonia di apertura dei Mondiali nel 1990 allo stadio Olimpico di Roma e allo stadio Curi di Perugia in occasione di diverse partite della Nazionale italiana, oltre che alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984 e i Giochi Olimpici invernali del 2006 a Torino.
