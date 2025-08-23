Genoa-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

GENOVA - Genoa pronto all’esordio nella sfida che, con quella tra Sassuolo e Napoli, aprirà alle 18:30 la stagione 25/26 del campionato di serie A. Contro il Lecce Vieira è intenzionato a dare fiducia all’undici iniziale visto in Coppa Italia Con Marcandalli e Colombo verso la titolarità mentre Ostigard e Vitinha dovrebbero partire dalla panchina. Il tecnico più che altro sa di poter contare su una rosa dove la differenza tra titolari e riserve è minima e questo lo aiuta nelle scelte. Dal ritorno in serie A la vittoria all’esordio non è ancora arrivata (una sconfitta con la Fiorentina e un pareggio con l’Inter) e l’obiettivo è proprio quello di iniziare nel migliore dei modi considerando che il calendario poi regalerà una serie di sfide tutt’altro che semplici a partire dalla seconda giornata contro la Juventus. Ordine, rispetto e grinta. Sono queste le parole d’ordine pronunciate dall’allenatore Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida del suo Lecce in casa del Genoa