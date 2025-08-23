Genoa-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

GENOVA - Genoa pronto all’esordio nella sfida che, con quella tra Sassuolo e Napoli, aprirà alle 18:30 la stagione 25/26 del campionato di serie A. Contro il Lecce Vieira è intenzionato a dare fiducia all’undici iniziale visto in Coppa Italia Con Marcandalli e Colombo verso la titolarità mentre Ostigard e Vitinha dovrebbero partire dalla panchina. Il tecnico più che altro sa di poter contare su una rosa dove la differenza tra titolari e riserve è minima e questo lo aiuta nelle scelte. Dal ritorno in serie A la vittoria all’esordio non è ancora arrivata (una sconfitta con la Fiorentina e un pareggio con l’Inter) e l’obiettivo è proprio quello di iniziare nel migliore dei modi considerando che il calendario poi regalerà una serie di sfide tutt’altro che semplici a partire dalla seconda giornata contro la Juventus. Ordine, rispetto e grinta. Sono queste le parole d’ordine pronunciate dall’allenatore Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida del suo Lecce in casa del Genoa
Genoa-Lecce, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle ore 18:30 allo stadio Ferraris di Genova sarà visibile Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Genoa-Lecce
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Aaròn Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. Allenatore: Vieira.
A disposizione: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Ekhator, Thorsby, Ellertsson, Ostigard, Messias, Venturino, Malinovksyi, Vitinha, Cuenca, Fini. Indisponibili: Ekuban, Otoa. Squalificati: nessuno
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; N’Dri, Camarda, Banda. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Perez, Morente, Rafia, Helgason, Veiga, Ramadani, Sottil, Kaba. Indisponibili: Jean, Marchwinski. Squalificati: Pierotti.
Arbitro: Massa (Imperia). Assistenti: Costanzo e Bianchini. IV uomo: Zanotti. Var: Abisso. Avar: Maresc