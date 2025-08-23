Sassuolo-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

REGGIO EMILIA - Si riparte. Da favoriti, perchè sarebbe un controsenso non esserlo (e sentirsi) se hai lo scudetto sulla casacca azzurra. Inevitabile, poi, che i tuoi avversari ti vedano come la squadra da battere, anche se ti manca il leader principale - Lukaku - e del quale dovrai fare a meno fino al termine del 2025. "Noi favoriti? È obbligatorio sentirsi tali, anche se perdi tutti i giocatori. L’infortunio di Lukaku non deve essere alibi, piuttosto ci induce a trovare una soluzione. Bisogna armarsi, perchè ci sarà da combattere", il sorriso beffardo di Antonio Conte a corredo di questa chiosa, potrebbe essere tradotto in diversi modi. Uno: ha le sembianze del guanto di sfida lanciato senza modi plateali ai suoi colleghi, soprattutto quelli che rientrano - Allegri e Sarri - senza trascurare chi come Gasperini cerca il definitivo salto di qualità sulla panchina della Roma. Due: non è da sottovalutare l’idea del messaggio indirizzato al team mercato del Napoli, per chiudere in fretta le trattative ancora in sospeso. Il Sassuolo torna a giocare in Serie A e lo fa affrontando il Napoli campione d’Italia in carica, curiosamente battuto l’ultima volta esattamente 10 anni fa, il 23 agosto 2015, anche allora alla prima di campionato. Il tecnico Fabio Grosso spiega: "Ci faremo trovare pronti per questo esordio, siamo contentissimi di essere dove sognavamo di essere un anno fa. Arrivano i campioni d’Italia: una squadra forte, una città forte, una società forte.Sappiamo quanto sarà difficile e sappiamo di essere al rientro in serie A. Noi siamo focalizzati su quello che vogliamo fare, dal mercato aspettiamo ancora qualcosa, ma sappiamo che dobbiamo alzare il livello. Abbiamo assenti, sono indisponibili Skjellerup che è sulla via del recupero, è indisponibile Thorstvedt e Iannoni, che sconterà la squalifica". Davanti ballottaggio Laurientè-Fadera per giocare accanto a Pinamonti, che dovrebbe partire da centravanti titolare; in difesa esordio possibile per Idzes dal primo minuto al centro del reparto, in coppia con Muharemovic.