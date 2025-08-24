Tuttosport.com

Atalanta-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La nuova Dea di Juric ospita a Bergamo i nerazzurri di Gilardino, neopromossi nella massima serie
3 min

BERGAMO - Ivan Juric, alla vigilia dell'esordio ufficiale in programma questa sera contro il Pisa, ha parlato in conferenza stampa a Zingonia ed è stato diretto, schietto, sincero. Come quando ha parlato della sua accoglienza e di come i tifosi stanno vivendo la situazione Lookman. "In questo momento - ha detto - sento di aver ricevuto più di quanto mi aspettassi. Ho tanta voglia di ripagare tutti al massimo. Gli striscioni per Lookman? È una situazione che si sta verificando negli ultimi tempi, non solo a Bergamo ma anche altrove. Quando un giocatore forza la mano, a pagarne le conseguenze sono i tifosi, che mettono passione e cuore. Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione dei tifosi resta e quindi ci rimangono male". Questa sera arriva il Pisa di Gilardino, tornato in serie A dopo 34 anni. Nell’undici di partenza ci sono sei esordienti nella massima serie. Cuadrado e Nzola entreranno a gara in corso come a Cesena. Gilardino è pronto a dare tutto in questa nuova avventura: "Dopo 34 anni questo esordio si vive con grande responsabilità. Una responsabilità che però deve essere piacevole e vista ed affrontata nel modo giusto. Dovremo essere come dei maratoneti, chilometro dopo chilometro dobbiamo pensare a raggiungere l’obiettivo".

Segui la diretta di Atalanta-Pisa su Tuttosport.com

Dove vedere Atalanta-Pisa streaming e diretta tv

Atalanta-Pisa, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A, in programma questa sera alle ore 20,45 alla New Balance Arena di Bergamo, sarà visibile in esclusiva su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Atalanta-Pisa

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric. A disposizione: Sportiello, Rossi, Ahanor, Djimsiti, Palestra, Brescianini, Zalewski, Samardzic, Krstovic, K. Sulemana. Indisponibili: Bakker, Kolasinac, Lookman. Squalificati: -.

PISA (3-4-2-1): Semper, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo, Meister. All. Gilardino. A disposizione: Scuffet, Nicolas, Denoon, Mbambi, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Piccinini, Maucci, Buffon, Nzola. Indisponibili: lind, Vural, Lusuardi, Esteves. Squalificati: -

Arbitro: Arena. Assistenti: Palermo-Politi. IV Uomo: Marinelli. Var: Ghersini. Avar: Doveri.

