Atalanta-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

BERGAMO - Ivan Juric, alla vigilia dell'esordio ufficiale in programma questa sera contro il Pisa, ha parlato in conferenza stampa a Zingonia ed è stato diretto, schietto, sincero. Come quando ha parlato della sua accoglienza e di come i tifosi stanno vivendo la situazione Lookman. "In questo momento - ha detto - sento di aver ricevuto più di quanto mi aspettassi. Ho tanta voglia di ripagare tutti al massimo. Gli striscioni per Lookman? È una situazione che si sta verificando negli ultimi tempi, non solo a Bergamo ma anche altrove. Quando un giocatore forza la mano, a pagarne le conseguenze sono i tifosi, che mettono passione e cuore. Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione dei tifosi resta e quindi ci rimangono male". Questa sera arriva il Pisa di Gilardino, tornato in serie A dopo 34 anni. Nell’undici di partenza ci sono sei esordienti nella massima serie. Cuadrado e Nzola entreranno a gara in corso come a Cesena. Gilardino è pronto a dare tutto in questa nuova avventura: "Dopo 34 anni questo esordio si vive con grande responsabilità. Una responsabilità che però deve essere piacevole e vista ed affrontata nel modo giusto. Dovremo essere come dei maratoneti, chilometro dopo chilometro dobbiamo pensare a raggiungere l’obiettivo".