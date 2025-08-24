Cagliari-Fiorentina orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CAGLIARI - Contro la Fiorentina è la prima di campionato e per un tecnico esordiente nella massima serie come Fabio Pisacane non mancano i pensieri. Le idee sono precise. La gara con la viola un esordio di fuoco, che va di concerto con il mercato: "Ho chiesto alla società tre calciatori per completare l’organico e si sta muovendo in questa direzione. Io però penso ad allenare la rosa che ho a disposizione perché abbiamo una partita difficile davanti, contro la Fiorentina che è una delle squadre più forti del torneo. È una formazione feroce nelle transizioni, ha avuto tanto palleggio nel precampionato, ma non sempre lo ha concretizzando arrivando poi alla vittoria. Dovremo essere bravi noi a non metterli nelle condizioni di avere spazi larghi, non dare spazio ai loro attaccanti e dovremo stare attenti appunto alle transizioni". Scontato che Stefano Pioli, uno scudetto nel 2022 con il Milan, l'ultima stagione ad allenare in Arabia, voglia bagnare nel migliori dei modi oggi a Cagliari il suo ritorno in Serie A, dimostrando di essere il valore aggiunto di una squadra ambiziosa e affamata che mira a portare a Firenze un trofeo che manca da 24 anni e inserirsi nella lotta per un posto nella grande Europa. Curiosità: proprio contro i sardi Pioli ha ottenuto l'ultimo successo in campionato - 11 maggio 2024, 5-1 a San Siro - e conquistato più vittorie in panchina, 14 in 23 sfide. Ma il timoniere viola non è tipo da badare troppo alle statistiche pur beneauguranti, per lui conta dare forma e continuità al lavoro fin qui svolto e veder crescere gara dopo gara la propria creatura.
Cagliari-Fiorentina: scopri tutte le quote
Segui la diretta di Cagliari-Fiorentina su Tuttosport.com
Dove vedere Cagliari-Fiorentina streaming e diretta tv
Cagliari-Fiorentina, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A, in programma questa sera alle ore 18,30 all'Unipol Domus di Cagliari, sarà visibile in esclusiva su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina
CAGLIARI (3-5-2): Caprile, Deiola, Mina, Luperto; Zappa, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Luvumbo, Esposito. All. Pisacane. A disposizione: Ciocci, Iliev, Di Pardo, Obert, Mazzitelli, Borrelli, Cavuoti, Felici, Gateano, Kilicsoy, Vinciguerra. Indisponibili: Pavoletti, Radunovic. Squalificati: -
FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Parisi, Marì, Fortini, Kouadio, Viti, Kospo, Mandragora, Richardson, Dzeko, Sabiri, Fazzini. Indisponibili: -. Squalificati: -
Arbitro: Sozza. Assistenti: Fontemurato-Biffi. IV Uomo: Mucera. Var: Di Paolo. Avar: Guida.