Cagliari-Fiorentina orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CAGLIARI - Contro la Fiorentina è la prima di campionato e per un tecnico esordiente nella massima serie come Fabio Pisacane non mancano i pensieri. Le idee sono precise. La gara con la viola un esordio di fuoco, che va di concerto con il mercato: "Ho chiesto alla società tre calciatori per completare l’organico e si sta muovendo in questa direzione. Io però penso ad allenare la rosa che ho a disposizione perché abbiamo una partita difficile davanti, contro la Fiorentina che è una delle squadre più forti del torneo. È una formazione feroce nelle transizioni, ha avuto tanto palleggio nel precampionato, ma non sempre lo ha concretizzando arrivando poi alla vittoria. Dovremo essere bravi noi a non metterli nelle condizioni di avere spazi larghi, non dare spazio ai loro attaccanti e dovremo stare attenti appunto alle transizioni". Scontato che Stefano Pioli, uno scudetto nel 2022 con il Milan, l'ultima stagione ad allenare in Arabia, voglia bagnare nel migliori dei modi oggi a Cagliari il suo ritorno in Serie A, dimostrando di essere il valore aggiunto di una squadra ambiziosa e affamata che mira a portare a Firenze un trofeo che manca da 24 anni e inserirsi nella lotta per un posto nella grande Europa. Curiosità: proprio contro i sardi Pioli ha ottenuto l'ultimo successo in campionato - 11 maggio 2024, 5-1 a San Siro - e conquistato più vittorie in panchina, 14 in 23 sfide. Ma il timoniere viola non è tipo da badare troppo alle statistiche pur beneauguranti, per lui conta dare forma e continuità al lavoro fin qui svolto e veder crescere gara dopo gara la propria creatura.