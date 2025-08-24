Pagelle Sassuolo-Napoli: McTominay show, gol da bomber vero, Lobotka prezioso. Pinamonti giù

Pagelle Sassuolo
Turati 5.5: McTominay incorna da due metri, mentre la punizione di De Bruyne è il classico tiro velenoso che nessuno tocca. Responsabilità del portiere o sfortuna? Stiamo nel mezzo.
Walukievicz 6: Non è un terzino di spinta, prova a fare il compitino.
Romagna 6: Lucca non è Lukaku. Bella scoperta, direte… Ma il centrale neroverde ci mette impegno e dedizione.
Muharemovic 5: Sul gol di McTominay arriva tardi, perde un paio di palloni. Ma è anche tra i pochi che provano a buttarsi avanti.
Doig 6.5: La macchia della sua gara è l’uscita imprecisa da cui origina il vantaggio partenopeo, ma è tra i più coraggiosi. Candè (37’ st) ng
Konè 5: Ha numeri, capacità tecniche e grande fisicità, ma deve registrare la modalità di stare in campo.
Boloca 6: Regista classico e, a volte, troppo compassato.
Lipani 5.5: Nel primo tempo si vede poco, sale di tono nella ripresa. Fadera (28’ st) 6: Ingresso volitivo.
Berardi 6: È tra i pochi a darsi da fare e, al netto di qualche errore e di un cartellino evitabile, fa qualche buona cosa. Pierini (45’ st) 5: Divora un gol.
Pinamonti 5: Qualcosa in più era legittimo attenderselo. Moro (45’ st) ng
Laurientè 6: Sempre in predicato di partire, per ora resta a Sassuolo e dimostra di esserci. Ghion (37’ st) ng
All. Grosso 5.5: L’obiettivo è non prendere una imbarcata e, magari, provare a pungere. Il Sassuolo potrebbe essere più spregiudicato.
Pagelle Napoli
Meret 5.5: Poco sicuro con i piedi e su una conclusione non irresistibile di Muharemovic.
Di Lorenzo 6: Sta attento a non far tracimare Laurientè, spinge quando serve.
Rrahmani 6.5: Prestazione consistente e solida, non lascia spazio a Pinamonti e dimostra di avere i numeri per guidare il reparto arretrato dei campioni d’Italia.
Juan Jesus 5.5: Il meno in palla della difesa azzurra, qualche sbavatura che non viene enfatizzata dagli attaccanti emiliani. Vicino al gol in apertura.
Olivera 6: Berardi lo punta, lui se la cava anche con un pizzico di mestiere a volte. Meno pimpante in fase offensiva. Spinazzola (45’ st) ng
Lobotka 6.5: Non si vede quasi mai, ma si sente sempre. Semplicemente indispensabile nello scacchiere tattico di Conte. Gilmour (37’ st) ng
Politano 6.5: L’ex di turno fa la cosa migliore della gara nella prima frazione, quando mette il pallone per l’incornata di McTominay. Un suo tiro, sporcato da Doig, colpisce il palo. Neres (30’ st) ng
Anguissa 6.5: Non trova la via del gol, ma il suo lo fa alla grande. Giocatore tatticamente intelligentissimo, mezzi fisici importanti e dunque ancora in rodaggio.
De Bruyne 7: Il gol è quasi casuale ma la punizione è calciata benissimo, per il resto gioca al piccolo trotto. Dà sempre la sensazione di sapere cosa fare del pallone.
McTominay 7.5: Un gol, da bomber vero, una traversa. In una gara in cui gioca senza strafare basta e avanza per prendersi la copertina di mvp della gara. Vergara (45’ st) ng
Lucca 5.5: Per un’ora non si vede praticamente mai, fa a sportellate ma senza trovare fortuna e si prede troppi rischi con falli evitabili. Lang (37’ st) ng
All. Conte 7: Il suo Napoli vince senza soffrire, aprendo appena un filo di gas.
Arbitro Ayroldi 5.5: Gara tutto sommato tranquilla, manca un giallo a Lucca.
