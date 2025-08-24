Pagelle Sassuolo-Napoli: McTominay show, gol da bomber vero, Lobotka prezioso. Pinamonti giù

Turati 5.5: McTominay incorna da due metri, mentre la punizione di De Bruyne è il classico tiro velenoso che nessuno tocca. Responsabilità del portiere o sfortuna? Stiamo nel mezzo.

Walukievicz 6: Non è un terzino di spinta, prova a fare il compitino.

Romagna 6: Lucca non è Lukaku. Bella scoperta, direte… Ma il centrale neroverde ci mette impegno e dedizione.

Muharemovic 5: Sul gol di McTominay arriva tardi, perde un paio di palloni. Ma è anche tra i pochi che provano a buttarsi avanti.

Doig 6.5: La macchia della sua gara è l’uscita imprecisa da cui origina il vantaggio partenopeo, ma è tra i più coraggiosi. Candè (37’ st) ng

Konè 5: Ha numeri, capacità tecniche e grande fisicità, ma deve registrare la modalità di stare in campo.

Boloca 6: Regista classico e, a volte, troppo compassato.

Lipani 5.5: Nel primo tempo si vede poco, sale di tono nella ripresa. Fadera (28’ st) 6: Ingresso volitivo.

Berardi 6: È tra i pochi a darsi da fare e, al netto di qualche errore e di un cartellino evitabile, fa qualche buona cosa. Pierini (45’ st) 5: Divora un gol.

Pinamonti 5: Qualcosa in più era legittimo attenderselo. Moro (45’ st) ng

Laurientè 6: Sempre in predicato di partire, per ora resta a Sassuolo e dimostra di esserci. Ghion (37’ st) ng

All. Grosso 5.5: L’obiettivo è non prendere una imbarcata e, magari, provare a pungere. Il Sassuolo potrebbe essere più spregiudicato.