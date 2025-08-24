Pagelle Roma-Bologna: Ferguson inizia bene, classe Dybala, Soulé incide troppo poco. Disastro Lucumì

Svilar 6: Attento nelle rare occasioni in cui viene chiamato all'opera.

Hermoso 6: Fa pure a sportellate con Castro, quando la gara lo impone.

Mancini 6: Deve faticare maggiormente una volta che Immobile lascia il campo. Se la cava.

Ndicka 6.5: Si fa vedere anche in costruzione. Piuttosto positivo.

Wesley 7: Cresce strada facendo, forte della sua gamba veloce. Ringrazia Lucumi e la mette nel sacco.

Cristante 6.5: Becca un palo di testa nel primo tempo. Lavora duro per tutto il match.

Koné 5: Molto coinvolto nei momenti migliori della Roma. Si mangia un gol grande come una torta nuziale.

Angelino 6: Non salta agli occhi, però non si registrano nemmeno sue corbellerie. Rensch (38' st) ng

Soulé 6: Dal suo spot sulla destra incide troppo poco; deve crescere di condizione. Dybala (29' st) 7: Appena entrato mira all'angolo, ma trova un super Skorupski. La classe non è acqua.

El Shaarawy 6: Schierato a sorpresa dal Gasp. Colleziona un paio di discrete iniziative. El Aynaoui (15' st) 5.5: Poca roba.

E. Ferguson 6.5: Si guadagna spazi importanti nel cuore della linea rossoblù. Dovbyk (29' st) 5.5: Pecca di killer instinct sul possibile raddoppio (fuorigioco che però andava rivisto con la lente al Var).

All. Gasperini 6.5: Alla sua gara numero 600 in serie A inizia con un pieno l'avventura capitolina. Bene così.