Pagelle Roma-Bologna: Ferguson inizia bene, classe Dybala, Soulé incide troppo poco. Disastro Lucumì

Roma
Svilar 6: Attento nelle rare occasioni in cui viene chiamato all'opera.
Hermoso 6: Fa pure a sportellate con Castro, quando la gara lo impone.
Mancini 6: Deve faticare maggiormente una volta che Immobile lascia il campo. Se la cava.
Ndicka 6.5: Si fa vedere anche in costruzione. Piuttosto positivo.
Wesley 7: Cresce strada facendo, forte della sua gamba veloce. Ringrazia Lucumi e la mette nel sacco.
Cristante 6.5: Becca un palo di testa nel primo tempo. Lavora duro per tutto il match.
Koné 5: Molto coinvolto nei momenti migliori della Roma. Si mangia un gol grande come una torta nuziale.
Angelino 6: Non salta agli occhi, però non si registrano nemmeno sue corbellerie. Rensch (38' st) ng
Soulé 6: Dal suo spot sulla destra incide troppo poco; deve crescere di condizione. Dybala (29' st) 7: Appena entrato mira all'angolo, ma trova un super Skorupski. La classe non è acqua.
El Shaarawy 6: Schierato a sorpresa dal Gasp. Colleziona un paio di discrete iniziative. El Aynaoui (15' st) 5.5: Poca roba.
E. Ferguson 6.5: Si guadagna spazi importanti nel cuore della linea rossoblù. Dovbyk (29' st) 5.5: Pecca di killer instinct sul possibile raddoppio (fuorigioco che però andava rivisto con la lente al Var).
All. Gasperini 6.5: Alla sua gara numero 600 in serie A inizia con un pieno l'avventura capitolina. Bene così.
Le pagelle del Bologna
Skorupski 6.5: Gran parata su un tiro a giro di Dybala.
De Silvestri 5.5: Fatica contro la rapidità di El Shaarawy. Zortea (27' st) ng
Casale 4.5: Subito in difficoltà contro Ferguson. Sente tirare il retro della gamba destra. Vitik (1' st) 6.5: Buon impatto, dopo essere stato silurato dagli undici iniziali.
Lucum í 4: Titolare, malgrado le turbe di mercato. Qualche volta svagato. Inqualificabile sul gol di Wesley, al quale serve un assist perfetto.
Lykogiannis 6: Efficace in entrambe le fasi. Niente da fare sul gol dell'1-0.
Freuler 5.5: Non è determinante come sarebbe nel suo Dna. Bernardeschi (35' st) 6.5 Si presenta con una serpentina velenosa: sfortunato nella conclusione.
Pobega 5: Batte il campo spesso con poca incisività. Sembra necessitare di una bussola.
Orsolini 5.5: Come una minerale aperta da tempo: sgassato.
Odgaard 5: Buone intenzioni, non tradotte nella pratica. Fabbian (27' st) ng
Cambiaghi 6.5: Si accende solo a fasi alterne. Ma quando lo fa offre buon supporto alla manovra. L'ultimo ad arrendersi nel finale.
Immobile 5: Isolatissimo. Scivola su una palla buona in avvio, poi deve uscire per un guaio muscolare alla coscia. Castro (30' pt) 6.5: Entra con voglia, colpendo una traversa da posizione impossibile nella ripresa.
All. Italiano 5.5: Non è brillante il suo Bologna. La difesa è il reparto che necessita di maggiori regolazioni.
ARBITRO
Zufferli 5.5: Qualche imprecisione di troppo. Non sembra un arbitro di grande personalità. Mancano diversi cartellini gialli al conto totale.
