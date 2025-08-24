Como show, Lazio travolta! Fiorentina beffata, il Cagliari pareggia nel recupero

COMO - Il Como di Fabregas comincia la sua stagione battendo per 2-0 la Lazio con Nico Paz assoluto protagonista. Como padrone della partita, comanda il palleggio e al 22' impegna Provedel con un bel destro in diagonale dal limite dell'area in quella che è stata l'azione più pericolosa dei lariani contro dei biancocelesti schiacciati nella loro tre quarti. Si torna in campo e la squadra di Fabregas sblocca il parziale: Lazio impreparata sul filtrante perfetto di Nico Paz dove Douvikas resiste a Gila e non fallisce davanti a Provedel! Al 61' Ramon sfiora il raddoppio calciando sull'esterno della rete dopo una bella imbucata, proprio nel momento più complicato ecco la zampata della Lazio: lancio lungo per Castellanos che da solo davanti al portiere sigla l'1-1 al 63'...ma alla revisione al Var il Tati è partito in fuorigioco con l'arbitro Manganiello che annuncia a tutto lo stadio l'annullamento della rete. Scampato il pericolo il Como manda i titoli di coda e lo fa al 73' con Nico Paz: punizione a giro stupenda all'incrocio sul palo di Provedel!