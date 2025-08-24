Como show, Lazio travolta! Fiorentina beffata, il Cagliari pareggia nel recupero

COMO - Il Como di Fabregas comincia la sua stagione battendo per 2-0 la Lazio con Nico Paz assoluto protagonista. Como padrone della partita, comanda il palleggio e al 22' impegna Provedel con un bel destro in diagonale dal limite dell'area in quella che è stata l'azione più pericolosa dei lariani contro dei biancocelesti schiacciati nella loro tre quarti. Si torna in campo e la squadra di Fabregas sblocca il parziale: Lazio impreparata sul filtrante perfetto di Nico Paz dove Douvikas resiste a Gila e non fallisce davanti a Provedel! Al 61' Ramon sfiora il raddoppio calciando sull'esterno della rete dopo una bella imbucata, proprio nel momento più complicato ecco la zampata della Lazio: lancio lungo per Castellanos che da solo davanti al portiere sigla l'1-1 al 63'...ma alla revisione al Var il Tati è partito in fuorigioco con l'arbitro Manganiello che annuncia a tutto lo stadio l'annullamento della rete. Scampato il pericolo il Como manda i titoli di coda e lo fa al 73' con Nico Paz: punizione a giro stupenda all'incrocio sul palo di Provedel!
Luperto risponde a Madragora: 1-1 tra Cagliari e Fiorentina
Stefano Pioli torna in Serie A ma la sua Fiorentina si fa riprendere sul più bello pareggiando 1-1 sul campo del Cagliari.
Cagliari a pochi centimetri dal gol al 22' quando Folorunsho colpisce bene di testa, De Gea si supera ma non trattiene la sfera e allora ecco Gosens che sulla linea spazza via. La Fiorentina fatica a servire Kean e le squadre vanno al riposo sullo 0-0 con i padroni di casa molto più propositivi. La musica non cambia nella ripresa con i rossoblù sempre più pericolosi come al 64' con Luvumbo che calcia debolmente tra le mani di De Gea dopo una bella ripartenza. Al 68' arriva la svolta improvvisa, cross di Gudmundsson ed inzuccata vincente (con l'aiuto del palo) di Mandragora (entrato ad inizio ripresa per Ndour) che sblocca la partita al primo tiro in porta dei Viola. Inizia un assedio da parte dei sardi con Gaetano che impegna seriamente De Gea il quale, però, al 94' non è impeccabile (al posto di respingere ha cercato la presa) sul colpo di testa di Luperto che vale il pareggio per i rossoblù.