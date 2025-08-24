Juventus-Parma 2-0: Yildiz-David come Del Piero-Trezeguet, Cambiaso follia, la chiude Vlahovic

Yildiz e David come Del Piero e Trezeguet, Vlahovic che si prende di nuovo gli applausi dello Stadium - forse gli ultimi - e la Juventus che vince da protagonista la prima di campionato in casa. Una prestazione che ricorda quelle a cui per un decennio ci si era abituati, da padrona del campo e della partita, sporcata solo dalla gravissima ingenuità di Cambiaso che si becca un rosso tanto stupido quanto ineccepibile e ora rischia di saltare anche la sfida all'Inter tra due giornate. Parma ridotto a qualche cross dalla trequarti e a poco altro soprattutto grazie a Bremer, tornato a comandare e dominare la difesa bianconera togliendo a Pellegrino anche l'unica occasionissima di 90', un tap in a botta sicura respinto a pochi metri dalla porta. Gli ospiti si sono fermati lì, la Juve non si è mai fermata e prima ha sbloccato il match con David e poi l'ha chiuso con Vlahovic, entrambi serviti con palloni su piatti d'argento dalla stella assoluta bianconera, il numero 10, quel Kenan Yildiz illuminato forse anche dalla nuova fidanzata in tribuna.