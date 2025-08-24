Juventus-Parma 2-0: Yildiz-David come Del Piero-Trezeguet, Cambiaso follia, la chiude Vlahovic

Yildiz e David come Del Piero e Trezeguet, Vlahovic che si prende di nuovo gli applausi dello Stadium - forse gli ultimi - e la Juventus che vince da protagonista la prima di campionato in casa. Una prestazione che ricorda quelle a cui per un decennio ci si era abituati, da padrona del campo e della partita, sporcata solo dalla gravissima ingenuità di Cambiaso che si becca un rosso tanto stupido quanto ineccepibile e ora rischia di saltare anche la sfida all'Inter tra due giornate. Parma ridotto a qualche cross dalla trequarti e a poco altro soprattutto grazie a Bremer, tornato a comandare e dominare la difesa bianconera togliendo a Pellegrino anche l'unica occasionissima di 90', un tap in a botta sicura respinto a pochi metri dalla porta. Gli ospiti si sono fermati lì, la Juve non si è mai fermata e prima ha sbloccato il match con David e poi l'ha chiuso con Vlahovic, entrambi serviti con palloni su piatti d'argento dalla stella assoluta bianconera, il numero 10, quel Kenan Yildiz illuminato forse anche dalla nuova fidanzata in tribuna.
Kalulu a sorpresa, Juve alta intensità
Sorpresa Tudor, esterno a destra gioca Kalulu forse per coprire le folate di Valeri. Il resto è tutto confermato, Bremer prende in custodia Pellegrino, Cambiaso e Yildiz connection sulla sinistra nel tentativo di fare la partita con un Parma tutto schiacciato dietro a difendere in 11 in trenta metri. Primo brivido per i bianconeri su una rimessa laterale, Almqvist non arriva di un soffio sulla torre di un compagno di squadra a centro area, poi l'azione sfuma. Tudor chiede Intensità molto alta in avanti, Kelly si fa notare per un recupero aggressivo con dribbling annesso, arriva anche la prima occasione bianconera: Thuram pesca Conceicao in area, il portoghese decide per il colpo di testa schiacciato invece di controllare il pallone, Suzuki stacca e mette in angolo. Marcenaro tira fuori il primo giallo, Gatti in ritardo non protesta neanche.
Fattore D: Di Gregorio esce alto, David ha la D...usanite
Due chance importanti si aggiungono all'elenco bianconero, in entrambe David prende scelte scoordinate e sbagliate: palla vagante in area sulla quale prova la conclusione in equilibrio precario senza provare ad addomesticare la sfera e poi un'incomprensione con Yildiz che arrivava di corsa su un cross perfetto di Conceicao, i due si ostacolano e invece di concludere a botta sicura fanno sfumare l'azione. Alla mezz'ora ci riprova proprio Chico, di destro, palla debole che arriva in braccio a Suzuki. Parma poco da segnalare, un paio di palle alte pericolose messe dentro ma sembra un Di Gregorio nuovo questa stagione, due uscite da padrone dell'area a togliere ogni pensiero.
Bremer, dal turbante al montante. Suzuki provoca
Spavento per Bremer, che va giù a terra: per il brasiliano un problema alla testa, turbante blu alla Chiellini a fare il sultano della difesa e anche a spingersi in avanti perché è la sua la chance migliore del primo tempo, svettando di testa con Suzuki immobile, palla che sibila a lato del palo di un niente. Poco prima ci aveva provato Thuram dopo un triangolo con David, conclusione debole parata facilmente. Da segnalare il tempo infinito con cui il portiere giapponese rinvia, Tudor e tutto lo Stadium sono furiosi e protestano, Marcenaro non trova di meglio che ammonire il tecnico bianconero senza neanche riprendere l'estremo difensore dei ducali.
Palo Conceicao, la sblocca David: Yildiz decisivo
Stessi undici dopo l'intervallo e Juve che riprende in mano la partita dopo un grande spavento, con Bremer provvidenziale a togliere a Pellegrino il tap in vincente. Bianconeri che si svegliano, un paio di sortite offensive e poi il lampo, Conceicao da fuori e palla deviata, Suzuki viene salvato dal palo. Sorensen per Ordonez il primo cambio della partita per il Parma, Tudor risponde con una doppia sostituzione sempre al 57': Joao Mario e Koopmeiners dentro, fuori l'ammonito Gatti e Locatelli. Capitano Bremer, Kalulu torna sulla linea di difesa, asse portoghese sulla destra.
Sulla sinistra intanto si scatena Yildiz, destro a fil di palo fuori di pochissimo e poi all'ora di gioco il guizzo decisivo del numero 10 che consegna il vantaggio alla Juventus, Keita mandato al bar e palla bassa in area piccola che David rapace trasforma in gol da opportunista d'area, un movimento sul primo palo che sorprende Circati senza possibilità di replica.
Dentro Vlahovic e Nico. Follia Cambiaso, Dusan la chiude
Marcenaro finalmente si accorge di Suzuki e gli sventola il giallo davanti quando mancano venti minuti alla fine, seguito anche da Sorensen che prova a tenere alto il Parma alla ricerca del pareggio. Yildiz sfiora il raddoppio con una stoccata da fuori potente ma troppo centrale. Benedyczak per Almqvist la mossa di Cuesta, Tudor richiama David e Conceicao - ormai cotto - e regala dieci minuti e il recupero a Vlahovic e Nico Gonzalez. Partita saldamente in mano ai bianconeri ma Cambiaso decide di riaprirla psicologicamente reagendo ingenuamente a una provocazione di Lovik, mano appoggiata in faccia e giocatore del Parma che va giù ovviamente come se fosse stato sfigurato, rosso diretto e probabili due giornate di squalifica saltando anche l'Inter. Buon per lui e per Tudor che Vlahovic abbia ritrovato il veleno, Joao Mario lo trova in contropiede e il serbo chiude splendidamente un triangolo larghissimo con Yildiz chiudendo la partita e prendendosi, finalmente, gli applausi della curva. Forse gli ultimi.
