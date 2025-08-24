Juric ringrazia Scamacca: riacciuffato il Pisa, l'Atalanta evita la figuraccia

© LAPRESSE
BERGAMO - Finisce 1-1 la sfida del Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Pisa valida per la prima giornata del campionato di Serie A. A passare in vantaggio sono gli ospiti con l'autorete di Hien al 26'. In avvio di ripresa la Dea trova il pareggio con il sigillo di Gianluca Scamacca, che evita così la figuraccia alla Dea di Ivan Juric. Buona partenza per i toscani di Alberto Gilardino, che conquistano un punto su un campo ostico.
