Juric ringrazia Scamacca: riacciuffato il Pisa, l'Atalanta evita la figuraccia

La Dea non va oltre l'1-1 nel match d'esordio in campionato al Gewiss Stadium contro i toscani di Alberto Gilardino. Ospiti avanti con l'autorete di Hien, poi l'attaccante romano ristabilisce l'equilibrio
1 min
Juric ringrazia Scamacca: riacciuffato il Pisa, l'Atalanta evita la figuraccia © LAPRESSE

BERGAMO - Finisce 1-1 la sfida del Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Pisa valida per la prima giornata del campionato di Serie A. A passare in vantaggio sono gli ospiti con l'autorete di Hien al 26'. In avvio di ripresa la Dea trova il pareggio con il sigillo di Gianluca Scamacca, che evita così la figuraccia alla Dea di Ivan Juric. Buona partenza per i toscani di Alberto Gilardino, che conquistano un punto su un campo ostico. 

News in aggiornamento

