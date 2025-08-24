Juric, coccole a Scamacca poi amaro su Lookman. Gilardino: "Fatti i primi 500 metri di una maratona"

BERGAMO - All'Atalanta non basta la rete di Gianluca Scamacca , a segno dopo oltre 400 giorni - il suo ultimo sigillo risaliva al 26 maggio 2024 nel 3-0 al Torino -, per andare oltre l' 1-1 nella sfida del Gewiss Stadium contro il Pisa , passato in vantaggio al 26' grazie all'autorete di Hien . Buona la prima per i toscani, che bagnano con un pareggio su un campo molto complicato il ritorno in Serie A dopo 34 anni. Salutato Gasperini dopo nove stagioni, l'avventura di Ivan Juric alla Dea è invece partita con il freno a mano tirato: "Abbiamo giocato molto bene, abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a fare più di un gol. Dobbiamo diventare più cattivi sottoporta - commenta il tecnico croato -. Scamacca ? Speriamo che continui a crescere, con il tempo si è sciolto. Volevo tenerlo dentro, ma poi avevo paura di perderlo".

Atalanta, Juric sui nuovi arrivi e il caso Lookman

L'ex Toro prosegue: "Krstovic? È un ragazzo che si applica, è arrivato due, tre giorni fa, bisogna aggiustare qualcosa, ha fatto appena due allenamenti. Zalewski sapevamo soffrisse i lanci lunghi su Toure. Le sue qualità le conosciamo, in difesa deve migliorare. Tutti i giocatori che abbiamo preso hanno margine di miglioramento, da Zalewski a Kossonou ecc... Sono giocatori di prospettiva che devono lavorare forte e lo diventeranno". A proposito di mercato spiega: "Siamo più o meno a posto. Abbiamo questa cosa di Lookman, però. Vediamo come finisce questa storia, che non è piacevole, ma la squadra è questa".

Pisa, la gioia di Gilardino dopo l'1-1 con l'Atalanta

Grande soddisfazione per il tecnico del Pisa Alberto Gilardino: "Faccio i complimenti a tutti, a tutto il mondo Pisa. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro una squadra forte. Dall'8' in poi con il tiro di Angori abbiamo capito di poterci stare. Normale che nel secondo tempo l'Atalanta abbia alzato i giri del motore e ci abbia messo in difficoltà, ma le abbiamo affrontate con voglia di sacrificarsi. Ho avuto subito le sensazioni che i ragazzi avessero qualcosa di speciale da quando ho iniziato a lavorare con loro. Ho detto loro che il cammino e lungo e tortuoso, ma possiamo toglierci le soddisfazioni, abbiamo fatto i primi cinquecento metri di una lunga maratona. Ero fuori dalla Serie a da qualche mese, rientrare in questo stadio con una neopromossa mi gratifica molto. Il cammino passa dalla quotidianità, passo dopo passo cercando di giungere all'obiettivo".