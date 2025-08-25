Inter-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

L'Inter ricomincia da zero. Zero come la voce in calce al bilancio della scorsa stagione, terminata con il disastro di Monaco e il secondo posto in campionato alle spalle del Napoli. Calato il sipario anche sul ciclo Simone Inzaghi, la guida dei nerazzurri è stata affidata a Cristian Chivu, alla sua seconda esperienza in panchina dopo i tre mesi trascorsi a Parma, dove è riuscito nell'obiettivo salvezza prima tornare in nerazzurro dove aveva già allenato giovanili e Primavera. Lautaro e compagni ospitano ora il Torino di Marco Baroni. I nerazzurri si presentano all'appuntamento dopo il successo in amichevole contro l'Olympiacos (2-0), mentre i granata sono reduci dal debutto stagionale vincente contro il Modena in Coppa Italia (1-0). La prossima giornata, l'Inter affronterà l'Udinese all'appuntamento in programma il 31 agosto a San Siro - a seguire il derby d'Italia allo Stadium del 13 settembre - mentre lo stesso giono il Toro riceverà la Fiorentina.