Inter-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

L'Inter ricomincia da zero. Zero come la voce in calce al bilancio della scorsa stagione, terminata con il disastro di Monaco e il secondo posto in campionato alle spalle del Napoli. Calato il sipario anche sul ciclo Simone Inzaghi, la guida dei nerazzurri è stata affidata a Cristian Chivu, alla sua seconda esperienza in panchina dopo i tre mesi trascorsi a Parma, dove è riuscito nell'obiettivo salvezza prima tornare in nerazzurro dove aveva già allenato giovanili e Primavera. Lautaro e compagni ospitano ora il Torino di Marco Baroni. I nerazzurri si presentano all'appuntamento dopo il successo in amichevole contro l'Olympiacos (2-0), mentre i granata sono reduci dal debutto stagionale vincente contro il Modena in Coppa Italia (1-0). La prossima giornata, l'Inter affronterà l'Udinese all'appuntamento in programma il 31 agosto a San Siro - a seguire il derby d'Italia allo Stadium del 13 settembre - mentre lo stesso giono il Toro riceverà la Fiorentina.
Dove vedere Inter-Torino streaming e diretta tv
Le formazioni di Inzaghi e Baroni si affronteranno alle ore 20.45 di lunedì 25 agosto a San Siro. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e in streaming sulle piattaforme Now e Dazn.
Segui la diretta di Inter-Torino su Tuttosport.com
Inter-Torino: le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Palacios, Carlos Augusto, Luis Henrique, Zielinski, Diouf, Frattesi, Bonny.
TORINO (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Anjorin, Ilkhan, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Paleari, Popa, Dembelé, Masina, Sazonov, Bianay, Lazaro, Gineitis, Tameze, Ilic, Cimmaglichella, Aboukhal, Njie, Adams, Zapata.
Arbitro: La Penna (Roma). Assistenti: Dei Giudici-Cavallina. IV Uomo: Crezzini. Var: Paterna. Ass.Var: Chiffi
Inter-Torino: scopri tutte le quote