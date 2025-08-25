Udinese-Verona, nella sagra delle traverse Serdar risponde a Kristensen 

Un pareggio che non accontenta nessuno. Tra Udinese e Hellas Verona finisce 1-1 in una partita che ha vissuto più di episodi e di fiammate che di bel gioco. Del resto era la prima di campionato e si è visto. Non sono mancate le occasioni, soprattutto nel secondo tempo con due gol, nati da due palle inattive, da due calci d'angolo. Ma tutto sommato la gara è stata emozionante con tre traverse, due per l'Udinese e una per il Verona. Una partita che fino al 52' viaggiava sul filo dell'equilibrio. Ci voleva un episodio per sbloccarla ed episodio è stato, al 52' ci ha pensato Kristensen che firma il suo secondo gol in serie A. Calcio d'angolo da sinistra di Lovric, arriva il difensore danese che incorna e sblocca il risultato proprio nel momento migliore del Verona. Poteva l'Udinese con Zarraga raddoppiare ma è stata la traversa a dire no. Al 73', sempre da calcio d'angolo, la palla spiove in area, arriva Serdar che sottoporta la mette alle spalle dell'ex Juve Sava per il pari.