Udinese-Verona, nella sagra delle traverse Serdar risponde a Kristensen 

Un pareggio che non accontenta nessuno. Tra Udinese e Hellas Verona finisce 1-1 in una partita che ha vissuto più di episodi e di fiammate che di bel gioco. Del resto era la prima di campionato e si è visto. Non sono mancate le occasioni, soprattutto nel secondo tempo con due gol, nati da due palle inattive, da due calci d'angolo. Ma tutto sommato la gara è stata emozionante con tre traverse, due per l'Udinese e una per il Verona. Una partita che fino al 52' viaggiava sul filo dell'equilibrio. Ci voleva un episodio per sbloccarla ed episodio è stato, al 52' ci ha pensato Kristensen che firma il suo secondo gol in serie A. Calcio d'angolo da sinistra di Lovric, arriva il difensore danese che incorna e sblocca il risultato proprio nel momento migliore del Verona. Poteva l'Udinese con Zarraga raddoppiare ma è stata la traversa a dire no. Al 73', sempre da calcio d'angolo, la palla spiove in area, arriva Serdar che sottoporta la mette alle spalle dell'ex Juve Sava per il pari.
La cronaca
Gli uomini allenati da mister Paolo Zanetti si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, con Frese e Fallou che si dimostrano tra i più attivi. I bianconeri, dopo una prima fase complicata, iniziano a cambiare marcia e al 23' si ritagliano un'interessate occasione da rete: Davis approfitta di un errore di Frese e mette in mezzo per Zemura che però, da buona posizione, calcia alto sopra la traversa. L'Udinese continua a crescere con il passare dei minuti, così gli scaligeri sono costretti a rintanarsi nella propria metà campo per respingere le offensive degli avversari. Nel finale di primo tempo, però, è proprio l'Hellas a rendersi pericoloso con una conclusione di Giovane, che viene disinnescata in tuffo da Sava. Le due squadre vanno a riposo sul parziale di 0-0. In apertura di ripresa la squadra gialloblù va molto vicina al gol dell'1-0 in due occasioni con Giovane, che prima viene arginato da Sava e poi dalla traversa. Neanche il tempo di metabolizzare la delusione per gli scaligeri, che i friulani si portano in vantaggio al 53' con Thomas Kristensen: sugli sviluppi di un corner calciato da Lovric, il difensore trova l'incornata vincente. Il Verona, forte anche dei cambi effettuati da Zanetti, torna subito a spingere e, dopo una conclusione di Sarr respinta dalla difesa avversaria, agguanta il pareggio al 73'. Anche in questo caso l'azione si sviluppa su un calcio d'angolo spizzato da Giovane, che favorisce l'inserimento di Suat Serdar, abile nell'anticipare Ehizibue e depositare la sfera in fondo al sacco per l'1-1. All'84' la squadra di Runjaic fallisce un'ottima occasione per tornare in vantaggio con Kamara che, liberato dal tacco di Bayo, colpisce una clamorosa traversa. Nel finale Udinese e Hellas Verona sembrano accontentarsi di un pareggio, così cominciano la loro stagione con un punto per parte.