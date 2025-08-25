L'Inter passeggia, Toro travolto e contestato a San Siro: finisce 5-0, show Thuram e Chivu gongola  

MILANO - L' Inter di Cristian Chivu comincia con una vittoria la sua stagione battendo in casa il Torino per 5-0 nel segno di Marcus Thuram in un match senza storia. Neanche 20 minuti sul cronometro che i nerazzuri, padroni del campo, sbloccano il parziale: calcio d'angolo battuto da Barella, a nticipo sul primo palo di Bastoni e colpo di testa vincente per l'1-0. Gli ospiti non riescono a reagire e prima dell'intervallo i padroni di casa chiudono la pratica: assist no look di Sucic che pesca Thuram in area, diagonale di destro e pallone nell'angolino per raddoppio al 36' firmato dal francese he poi saluta il fratello Khephren in tribuna. Sul finire del primo tempo Sucic cerca la gloria personale ma Israel si fa trovare pronto e respinge con i pugni in un primo tempo dove c'è stata una sola squadra in campo. Si torna in campo ed il Torino si affaccia nell'area dei padroni di casa con Ngonge e poi con Simeone, ma al 52' retropassaggio corto di Biraghi, Lautaro Martinez intuisce e con una zampata anticipa Israel per il 3-0 Inter! I nerazzurri dilagano e al 62' c'è la soddisfazione della doppietta per Thuram : cross da sinistra di Bastoni con il francesepronto di testa dall'altra parte per insaccarla di testa. Al 67' Chivu regala la standing ovation a Thuram inserendo Bonny e l'ex Parma, dopo 5 minuti, ripaga la fiducia calando la Manita : brutta palla persa in uscita del Torino, l' Inter recupera e dopo tre passaggi pesca il francese che, su assist di Lautaro, gira forte battendo Israel.

Niente Curva Nord, il comunicato

Come nei match del Milan anche per i nerazzurri l'atmosfera a San Siro è stata teatrale (dove si sono solo sentiti i tifosi ospiti con il solito coro contro il presidente Cairo) questo per via della protesta della Curva Nord. Il tifo organizzato nerazzurro ha diramato una nota per annunciare la sua protesta: "La campagna abbonamenti si è rivelata un fallimento totale. Oltre all'ennesimo aumento ingiustificato dei prezzi, siamo stati colpiti dalle famigerate "black list": decine di ragazzi appartenenti ai gruppi non hanno potuto rinnovare il proprio abbonamento, senza alcuna motivazione valida. Molti di loro (la maggioranza) sono incensurati, privi di qualsiasi pendenza legale. Dopo approfondite riflessioni e confronti interni, abbiamo deciso che è giunto il momento di cambiare rotta. Volete uno stadio-teatro? Tenetevelo. Da oggi, i gruppi organizzati della Curva Nord rimarranno fuori dal Meazza fino a data da destinarsi. Non stiamo chiedendo privilegi. Chiediamo semplicemente quello che, in qualsiasi stadio d'Italia e d'Europa, è la normalità. Lasciamo il Meazza privo del calore e della passione che lo hanno sempre reso unico. Chiaramente troveremo il modo di non far mancare il nostro supporto alla squadra e al mister che nulla c'entrano in questa situazione. Se proseguiremo su questa strada, non resterà nulla di ciò che rendeva San Siro il nostro fortino. Vogliamo indietro lo stadio infuocato che faceva tremare le gambe di chiunque ci mettesse piede. Tutti coloro che volessero unirsi a noi sono chiaramente i benvenuti".