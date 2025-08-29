Cremonese-Sassuolo: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale    

CREMONA - Ad aprire la seconda giornata di Serie A, l'ultima prima della pausa per gli impegni delle Nazionali, sarà la sfida tra le due neopromosse Cremonese e Sassuolo in programma alle ore 18.30 allo stadio Zini di Cremona. Dopo l'eliminazione nel primo turno di Coppa Italia per mano del Palermo, al debutto in campionato i grigiorossi di Davide Nicola hanno espugnato il Meazza battendo con un clamoroso 2-1 il Milan: avanti con Baschirotto, dopo il momentaneo pareggio di Pavlovic, gli ospiti hanno conquistato i tre punti con una meravigliosa acrobazia di Bonazzoli. Grande entusiasmo dunque, alimentato dalle voci di un possibile arrivo di Jamie Vardy, attaccante inglese che ha trascinato il suo Leicester al successo in Premier League nel 2015-16, una delle più incredibili imprese deIla storia recente del calcio firmata Claudio Ranieri. I neroverdi di Fabio Grosso, invece, dopo aver superato il Catanzaro nel trofeo nazionale (1-0) - sfideranno ora il Como di Cesc Fabregas -, hanno cominciato il loro campionato con la sconfitta interna per 2-0 (reti di McTominay e De Bruyne) contro i campioni d'Italia del Napoli.