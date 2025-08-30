Bologna-Como: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale  

BOLOGNA - Il Bologna si è trovato ieri a giocare su tre tavoli, piazzando gettoni che spera e conta portino frutti. A Montecarlo, la sede più consona, si è consumato il sorteggio di Europa League. È venuto fuori un percorso di media difficoltà, che sarà il Bologna stesso a rendere profittevole se saprà evitare di lasciare punti per strada. Intanto c'è il campionato: dopo l'esordio con sconfitta contro la Roma, oggi arriva al Dall’Ara il lanciatissimo Como, fresco del 2-0 inflitto alla Lazio alla prima giornata. Se la squadra di Cesc Fabregas sarà simile a quella vista contro i biancocelesti all’esordio, allora ci sarà da divertirsi. Il Como dei miracoli, in questo momento, mette paura a tutti. Una squadra fresca, guidata da un allenatore che non ha paura a lanciare tra i titolari giovani talentuosi. Su entrambe le formazioni resta la roulette del mercato con tanti possibili protagonisti del match che potrebbero essere risparmiati a causa delle trattative ancora in corso in tutta Europa.
SEGUI BOLOGNA-COMO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Bologna-Como: diretta tv e streaming
Bologna-Como, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18,30 al Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Dazn (214).
Le probabili formazioni di Bologna-Como
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Vitik, Heggen, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano. A disposizione: Pessina, Ravaglia,Corazza, Lucumì, Lykogiannis, Posch, Zortea, Fabbian, Moro, Pobega, Bernardeschi, Dallinga, Dominguez, Karlsson, Rowe. Indisponibili: Casale, Holm, Immobile. Squalificati: -.
COMO (4-2-3-1): Butez, Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas. A disposizione: Menke, Vigorito, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Jack, Moreno, Kuhn, Baturina, Engelhardt, Smolcic, Addai. Indisponibili: Diao, Dossena. Squalificati: -
ARBTIRO: Doveri. ASSISTENTI: Palermo-Catallo. IV UOMO: Tremolada. VAR: Di Paolo. AVAR: Pezzuto.
