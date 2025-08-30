Parma-Atalanta: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

PARMA - Alle ore 18.30, allo stadio Ennio Tardini, Parma e Atalanta si affrontano nella seconda giornata del campionato di Serie A, l’ultima prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. l debutto i ducali di Carlos Cuesta, dopo aver superato il Pescara in Coppa Italia grazie alla doppietta di Mateo Pellegrino, hanno perso 2-0 all’Allianz Stadium contro la Juve, vittoriosa grazie ai sigilli dei due centravanti: Jonathan David e Dusan Vlahovic. Salutato Gasperini, passato alla Roma, dopo nove stagioni, la Dea è stata affidata a Ivan Juric che ha iniziato la propria avventura sulla panchina dei bergamaschi non riuscendo ad andare oltre l'1-1 nel match del Gewiss Stadium contro il Pisa di Alberto Gilardino: ospiti avanti nel primo tempo con l’autorete di Hien ma riacciuffati in avvio di ripresa dal gol di Gianluca Scamacca, tornato a esultare in gare ufficiali dopo oltre 400 giorni. L’ultimo centro risaliva infatti al 26 maggio 2024, quando aprì le marcature nel 3-0 interno contro il Torino, ironia della sorte, proprio di Ivan Juric, all’epoca ancora sulla panchina granata. Dopo la sosta gli orobici ospiteranno il Lecce di Eusebio Di Francesco mentre i gialloblù faranno visita al Cagliari.