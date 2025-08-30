Parma-Atalanta: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

PARMA - Alle ore 18.30, allo stadio Ennio Tardini, Parma e Atalanta si affrontano nella seconda giornata del campionato di Serie A, l’ultima prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. l debutto i ducali di Carlos Cuesta, dopo aver superato il Pescara in Coppa Italia grazie alla doppietta di Mateo Pellegrino, hanno perso 2-0 all’Allianz Stadium contro la Juve, vittoriosa grazie ai sigilli dei due centravanti: Jonathan David e Dusan Vlahovic. Salutato Gasperini, passato alla Roma, dopo nove stagioni, la Dea è stata affidata a Ivan Juric che ha iniziato la propria avventura sulla panchina dei bergamaschi non riuscendo ad andare oltre l'1-1 nel match del Gewiss Stadium contro il Pisa di Alberto Gilardino: ospiti avanti nel primo tempo con l’autorete di Hien ma riacciuffati in avvio di ripresa dal gol di Gianluca Scamacca, tornato a esultare in gare ufficiali dopo oltre 400 giorni. L’ultimo centro risaliva infatti al 26 maggio 2024, quando aprì le marcature nel 3-0 interno contro il Torino, ironia della sorte, proprio di Ivan Juric, all’epoca ancora sulla panchina granata. Dopo la sosta gli orobici ospiteranno il Lecce di Eusebio Di Francesco mentre i gialloblù faranno visita al Cagliari.
Parma-Atalanta: diretta tv e streaming
Parma-Atalanta, gara valida per il secondo turno del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Ennio Tardini di Parma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).
Le probabili formazioni di Parma-Atalanta
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Sørensen, Valeri; Almqvist, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Rinaldi, Corvi, Ndiaye, Troilo, Britschgi, Estevez, Ordonez, Plicco, Begic, Benedyczak, Djuric, Oristanio, Cutrone.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Juric.
A disposizione: Sportiello, Rossi, Ahanor, Djimsiti, Bonfanti, Brescianini, Bernasconi, Zappacosta, Sulemana, Samardzic, Krstovic, K. Sulemana.
ARBITRO: Mariani di Aprilia. ASSISTENTI: Bindoni-Tegoni. IV UFFICIALE: Ferrieri Caputi. VAR: Aureliano. ASS. VAR: Pairetto.
