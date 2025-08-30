Pisa-Roma: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale  

PISA - Gilardino per il grande debutto davanti al proprio pubblico, ci sarà il tutto esaurito, dovrebbe confermare l’undici iniziale che ha pareggiato a Bergamo. Il tecnico di Biella ha lasciato intuire che non vuole rischiare Cuadrado e Nzola, che potrebbero essere utili a gara in corsa, e si prepara per sfidare i giallorossi: "Gasperini è un maestro. Mi aspetto risposte importanti contro una squadra forte come la Roma. Dobbiamo avere lo stesso coraggio di Bergamo". Altri 90’ nei quali Gasp si augura di confermare quanto di buono visto con la sua nuova Roma sabato scorso contro il Bologna. L’obiettivo è semplice, vincere per fare en plein prima della sosta e aspettare poi la chiusura del mercato per trarre un bilancio complessivo della campagna acquisti, fin qui incompleta. Non a caso, nella conferenza di ieri, ha ribadito ancora come il club "conosca le priorità", spezzando anche una lancia a favore della società, che ieri ha visto arrivare nella Capitale Dan Friedkin, il presidente giallorosso sarà una spinta in più in queste ultime ore di calciomercato. "Per essere sostenibili vanno bene anche profili di giovani così - spiega Gasperini tornando sugli acquisti fatti-. Magari prendendone anche qualcuno in più, perché poi un domani possono entrare a far parte del gruppo base".