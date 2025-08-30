Pisa-Roma: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale  

PISA - Gilardino per il grande debutto davanti al proprio pubblico, ci sarà il tutto esaurito, dovrebbe confermare l’undici iniziale che ha pareggiato a Bergamo. Il tecnico di Biella ha lasciato intuire che non vuole rischiare Cuadrado e Nzola, che potrebbero essere utili a gara in corsa, e si prepara per sfidare i giallorossi: "Gasperini è un maestro. Mi aspetto risposte importanti contro una squadra forte come la Roma. Dobbiamo avere lo stesso coraggio di Bergamo". Altri 90’ nei quali Gasp si augura di confermare quanto di buono visto con la sua nuova Roma sabato scorso contro il Bologna. L’obiettivo è semplice, vincere per fare en plein prima della sosta e aspettare poi la chiusura del mercato per trarre un bilancio complessivo della campagna acquisti, fin qui incompleta. Non a caso, nella conferenza di ieri, ha ribadito ancora come il club "conosca le priorità", spezzando anche una lancia a favore della società, che ieri ha visto arrivare nella Capitale Dan Friedkin, il presidente giallorosso sarà una spinta in più in queste ultime ore di calciomercato. "Per essere sostenibili vanno bene anche profili di giovani così - spiega Gasperini tornando sugli acquisti fatti-. Magari prendendone anche qualcuno in più, perché poi un domani possono entrare a far parte del gruppo base".
SEGUI PISA-ROMA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Pisa-Roma: diretta tv e streaming
Pisa-Roma, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20,45 all'Aerna Garibaldi di Pisa e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport e Dazn. Sarà possibile seguire la diretta anche sulle piattaforme NowTv e SkyGo.
Le probabili formazioni di Pisa-Roma
PISA (3-4-2-1): Semper, Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino. A disposizione: Scuffet, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Nzola, Stengs, Calabresi, Piccinini, Lusuardi, Maucci, Buffon. Indisponibili: Lind, Vural, Esteves. Squalificati: -.
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; El Ayanoui, Soulé, Ferguson. All. Gasperini. A disposizione: Vasquez, Zelezny, Hermosos, Sangaré, Rensch, Celi, Pellegrini, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Dybala, Dobvyk, Arena. Indisponibili: Bailey: Squalificati: -.
ARBTIRO: Collu. ASSISTENTI: Cecconi-Rossi. IV UOMO: Manganiello. VAR: Mervaiglia. AVAR: Maresca.
Pisa-Roma: scopri tutte le quote