Orsolini stende il Como: prima gioia Bologna. Doccia fredda Atalanta, Cutrone evita il ko Parma

Il Bologna festeggia il prima successo in Serie A. Al Dall'Ara, gli uomini di Vincenzo Italiano superano il Como di Cesc Fabregas grazie alla rete di Riccardo Orsolini (59'), che riscatta così il ko all'esordio contro la Roma: 1-0 il finale. La formazione di Ivan Juric rimedia invece il secondo pareggio consecutivo con il Parma di Carlos Cuesta al Tardini, dove al vantaggio di Mario Pasalic al 79' risponde Patrick Cutrone all'85': 1-1 al triplice fischio. La prossima giornata, i Felsinei saranno ospiti del Milan ( uscito vincitore dalla trasferta di Lecce ) all'appuntamento delle ore 20.45 di domenica 14 settembre, mentre la Dea ospiterà il Lecce lo stesso giorno alle ore 15. Cagliari-Parma (13/09/ e Como- Genoa (15/09) gli altri impegni in calendario.

Parma-Atalanta: il racconto della partita

Poche emozioni nella prima metà di gioco, con l'Atalanta che guadagna la prima occasione colpendo il palo con Scamacca. I padroni di casa rispondono allora con la conclusione dal limite di Valenti, ma al duplice fischio le marcature restano inviolate. Nella ripresa, la formazione di Juric alza l'asticella e costringe i padroni di casa a difendere gli spazi. A sbloccare le marcature ci pensa allora Pasalic, che dal limite di prima firma supera Suzuki. Poi, il guizzo di Cutrone che fa espoldere il Tardini ed evita il ko.

Bologna-Como: il racconto della partita

Squadre compatte e ben disposte in campo al Dall'Ara, dove il primo tempo si conclude sul parziale di 0-0 con una sola occasione per parte, guadagnate rispettivamente da Nico Paz e Orsolini, entrambi fermati però dai portieri bravi a rispondere presente. Nella ripresa, l'attaccante classe '97 riceve dal limite da un incontenibile Castro e calciando di prima batte Butez al 59'. I lariani però non demordono e provano a pareggiare i conti, ma i padroni di casa difendono il vantaggio fino al triplice fischio.