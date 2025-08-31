Torino-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

TORINO - «Noi abbiamo un debito con i tifosi». Alla vigilia della partita contro la Fiorentina, Marco Baroni ha fatto un passo indietro, tornando a quel 5-0 subito contro l’Inter e rivolgendo un pensiero a coloro che lunedì erano nel settore ospiti di San Siro e oggi saranno presenti al Grande Torino. «Dobbiamo fare di tutto per far sì che i tifosi siano orgogliosi di noi», ha proseguito. E come fare perché ciò avvenga? La ricetta del tecnico granata è semplice: «Nell’atteggiamento deve esserci assolutamente un Toro diverso. Bisogna giocare una partita aggressiva, con vigore, con grande attenzione e dedizione. Dopo il pesante ko contro l’Inter non ci sono stati immediati interventi sul mercato, tanto che la squadra che ha a disposizione Baroni per la gara contro la Fiorentina è di fatto la stessa di Milano.