Torino-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

TORINO - «Noi abbiamo un debito con i tifosi». Alla vigilia della partita contro la Fiorentina, Marco Baroni ha fatto un passo indietro, tornando a quel 5-0 subito contro l’Inter e rivolgendo un pensiero a coloro che lunedì erano nel settore ospiti di San Siro e oggi saranno presenti al Grande Torino. «Dobbiamo fare di tutto per far sì che i tifosi siano orgogliosi di noi», ha proseguito. E come fare perché ciò avvenga? La ricetta del tecnico granata è semplice: «Nell’atteggiamento deve esserci assolutamente un Toro diverso. Bisogna giocare una partita aggressiva, con vigore, con grande attenzione e dedizione. Dopo il pesante ko contro l’Inter non ci sono stati immediati interventi sul mercato, tanto che la squadra che ha a disposizione Baroni per la gara contro la Fiorentina è di fatto la stessa di Milano.
Torino-Fiorentina, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle ore 18:30 allo stadio Grande Torino a Torino sarà visibile su Dazn, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e sulla piattaforma Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Lazaro, Dembélé, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Tameze, Perciun, Aboukhlal, Njie, Adams, Zapata. Indisponibili: Ismajli, Savva, Schuurs. Squalificati: nessuno
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gundmundsson, Kean. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Parisi, Marì, Fortini, Viti, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Ndour, Sabiri, Dzeko, Fazzini, Piccoli. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.
Arbitro: Abisso (Palermo). Assistenti: Peretti e Perrotti. IV uomo: Ayroldi. Var: Mazzoleni. Avar: Dionisi.