Lazio-Verona, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Lazio ospita il Verona all'appuntamento valido per la seconda giornata di campionato. Gli uomini di Maurizio Sarri sono chiamati a riscattare il ko all'esordio contro un Como più determinato e rinvigorito da un calciomercato che i biancocelesti non hanno potuto condurre. Dall'altra parte del campo c'è ora il Verona di Paolo Zanetti, che alla prima ha raccolto un punto sul campo dell'Udinese - risultato preceduto dal debutto stagionale vincente contro il Cerignola in Coppa Italia - . La prossima giornata, la Lazio sarà ospite del Sassuolo mentre gli Scaligeri riceveranno la Cremonese: eventi in programma domenica 14 (ore 18) e lunedì 15 settembre (ore 18.30).
Dove vedere Lazio-Verona in streaming e diretta tv
Le formazioni di Sarri e Zanetti si affronteranno alle ore 20.45 di domenica 31 agosto presso l'Olimpico di Roma. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn 1 (214).
Lazio-Verona: le probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 23 Hysaj, 3 Pellegrini, 29 Lazzari, 26 Basic, 21 Belahyane, 32 Cataldi, 9 Pedro, 14 Noslin, 19 Dia.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Cham, Niasse, Bernede, Serdar, Frese; Giovane, Sarr. Allenatore: Zanetti.
A disposizione: 34 Perilli, 98 Magro, 23 Ebosse, 19 Slotsager, 7 Belghali, 4 Yellu, 18 Charlys, 2 Oyekoge, 21 Harroui, 20 Kastanos, 80 Mitrovic, 14 Livramento, 73 Al-Musrati, 16 Orban, 25 Mosquera, 39 Lambourde, 72 Ajayi.
Arbitro: Crezzini (Siena). Assistenti: Costanzo-Garzelli. IV Uomo: Colombo. Var: Pezzuto. Ass.Var: Maresca.