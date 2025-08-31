Lazio-Verona, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Lazio ospita il Verona all'appuntamento valido per la seconda giornata di campionato. Gli uomini di Maurizio Sarri sono chiamati a riscattare il ko all'esordio contro un Como più determinato e rinvigorito da un calciomercato che i biancocelesti non hanno potuto condurre. Dall'altra parte del campo c'è ora il Verona di Paolo Zanetti, che alla prima ha raccolto un punto sul campo dell'Udinese - risultato preceduto dal debutto stagionale vincente contro il Cerignola in Coppa Italia - . La prossima giornata, la Lazio sarà ospite del Sassuolo mentre gli Scaligeri riceveranno la Cremonese: eventi in programma domenica 14 (ore 18) e lunedì 15 settembre (ore 18.30).