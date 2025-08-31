Figuraccia Inter, perde con l'Udinese e protesta: Chivu ribaltato. Poker Lazio © .

Inter ko, rimonta Udinese

Ottimo inizio degli ospiti che al 9' sfiorano il palo con Bayo. L'Inter risponde con Bastoni, si salva la difesa l'Udinese con una deviazione di Bertola che aiuta Sava, ma al 17' non può nulla sul vantaggio nerazzurro: Thuram lavora la palla in area e libera Dumfries che da zero metri fa 1-0. Al 25' l'episodio: braccio largo in area di rigore di Dumfries, arbitro al monitor e rigore per l'Udinese. Dal dischetto Davis non sbaglia e pareggia i conti. Prima dell'intervallo la formazione di Runjaic ribalta addirittura il risultato con Atta che fa tutto solo e batte Sommer. Nella ripresa l'Inter ci prova con tutte le forze, il pari lo trova con Dimarco ma il Var annulla per fuorigioco. Chivu butta dentro anche Pio Esposito e Bonny in compagnia di Thuram e Lautaro per provare il tutto per tutto, ma la difesa bianconera resiste al forcing nerazzurro. Nervosimo e proteste nel finale che costano anche un cartellino giallo a capitan Lautaro, al triplice fischio è festa friulana.

Poker Lazio, Verona dominato

Al primo affondo passano i biancocelesti: sponda di Castellanos per Guendouzi che entra in area e batte Montipò con un colpo da biliardo. Prima del 10' arriva anche il raddoppio, ancora protagonista il Taty che con la rabona libera Zaccagni per il 2-0. L'Hellas prova a reagire e colpisce il palo con Bernede, ma al 41' cala il tris la Lazio con Castellanos che dopo due assist firma di testa il colpo del ko. Nella ripresa la Lazio sfiora in più occasioni il poker, troppo timidi i tentativi scaligeri di provare a riaccendere il match, e alla fine il 4-0 arriva con i cambi di Sarri: assist di Belahyane per Dia che colpisce ancora Montipò. Torna il sorriso in casa biancoceleste con i primi tre punti della stagione.