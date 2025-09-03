Scirea, "Angelo piovuto dal cielo" che il calcio deve onorare sempre

Tre settembre. Passa, il tempo e gli anni trascorsi dalla scomparsa di Gaetano Scirea sono già diventati trentasei . Eppure, non cancellano il ricordo, la memoria, la grandezza dello straordinario fuoriclasse, simbolo dell’Italia campione del mondo di Bearzot , della Juve del Trap che vinceva tutto. La sua lezione di vita al calcio di oggi è più che mai esemplare. Così, per onorarne la figura, oggi può risultare significativo mettere in fila le parole senza tempo di chi Scirea ha conosciuto, ammirato, apprezzato. E di chi, adesso, è sui campi del cielo assieme a lui. "A volte mi chiedo come mi vedano i ragazzi, i bambini. E penso che vorrei mi vedessero come io vedevo lui. Parlo dell’uomo, non solo dello straordinario giocatore. Perché questo, per me, vuol dire entrare nel cuore della gente, lasciare qualcosa che vada oltre i numeri. [...] Il mio nome è vicino a quello di Scirea, bellissimo". ( Alessandro Del Piero ). "Scirea? Un leader con il saio" ( Giovanni Trapattoni ).

"Impossibile parlare male di lui"

"Arrivò a Torino che era ancora giovanissimo, mentre io ero lì già da anni. Si può dire che l’ho visto crescere: ragazzo, fidanzato, marito, padre modello. Era timido e buono, forse persino troppo. Spesso gli dicevo di reagire, di essere un po’ più cattivo con gli avversari: quella sua serenità mi faceva incavolare. E lui sa che cosa mi rispondeva sempre? 'Non ci riesco'. Lo diceva con il sorriso sulle labbra, ed era disarmante. Non l’ho visto una sola volta arrabbiarsi, diceva che non ne valeva la pena, e a posteriori devo ammettere che aveva ragione lui. Abbiamo passato insieme i migliori anni della nostra vita, vinto tanto, condiviso gioie bellissime. Quando sono andato via dalla Juve siamo comunque rimasti molto legati. Era impossibile non volergli bene, era impossibile parlare male di lui. Gli volevo molto bene." (Franco Causio).

"Uno dei più forti al mondo"

"Era uno dei giocatori più forti del mondo, ma era troppo umile per dirlo o anche solo per pensarlo. Il suo essere silenzioso e riservato forse gli toglieva qualcosa in termini di visibilità, ma certamente gli faceva guadagnare la stima, il rispetto e l’amicizia di tutti, juventini e non. Questo non significa che fosse un debole o che non avesse niente da dire: al contrario, era dotato di una grande forza interiore e sapeva parlare anche con i suoi silenzi. Io e lui avevamo caratteri completamente opposti, ma stavamo bene insieme. Una volta venne a trovarmi al mare e giocammo insieme a nascondino. Una cosa strana per dei professionisti di serie A, invece faceva parte del nostro modo di stare insieme e divertirci in maniera semplice. Nel calcio d’oggi credo si sarebbe trovato un po’ spaesato, ma solo a livello personale. Calcisticamente, era uno molto competente e avrebbe saputo rendersi anche autorevole. Diciamo che personaggi con il suo carattere, al giorno d’oggi, nel mondo del calcio non ce ne sono più." (Marco Tardelli).