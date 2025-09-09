Bergomi vota: "Juve, ecco chi ti sposta gli equilibri per lo Scudetto"

Giuseppe Bergomi , ex difensore dell' Inter e della Nazionale italiana e attualmente opinionista di Sky Sport, ha parlato a Radio Crc, dando vita ad una intervista nella quale ha offerto molti spunti sulla Serie A e sulla scelta della Figc di puntare su Gennaro Gattuso per rilanciare l'Italia. Il focus si è spostato anche sulla Juventus , definita come una delle possibili pretendenti per lo scudetto e rinforzatasi soprattutto in attacco con gli innesti di David più quelli last minute di Zhegrova e Openda. Infine Bergomi ha eletto Bremer come il miglior difensore centrale che milita nel campionato di Serie A.

Bergomi apprezza il mercato del Napoli

Giuseppe Bergomi ha parlato a Radio Crc, parlando del campionato e pronunciandosi a favore del Napoli di Antonio Conte: "In estate hanno completato la rosa, aggiungendo ulteriori titolari ad un organico già competitivo. Sono arrivati elementi con fisico e abilità nell'uno contro uno: penso a Beukema e Lang su tutti. Peccato solo per l'infortunio di Lukaku che in questa squadra avrebbe recitato un ruolo da protagonista". Poi non è mancato un pensiero su De Bruyne: "Parliamo di un campione, dobbiamo dargli tempo per inserirsi in Italia. Inizialmente quando i giocatori arrivano dall’Inghilterra si impongono, poi incominciano a sentire la fatica a causa del fatto che il nostro calcio non è semplice e siamo molto più tattici".

Bergomi promuove anche la Juventus

Alla vigilia di Juventus-Inter, Bergomi ha analizzato il mercato juventino, facendo riferimento anche al possibile percorso delle italiane in Europa: "In Italia vince chi prende meno gol, com'è accaduto al Napoli un anno fa. Il ritorno di Bremer in questa direzione può spostare gli equilibri, parliamo del difensore più forte che abbiamo in Italia. Con David, Openda e Zhegrova attacco molto forte. Poi staccate ci sono tutte le altre squadre come Inter, Milan e Roma. In Champions invece le italiane sono indietro rispetto alle corazzate europee come il Barcellona, il Real Madrid, le big inglesi e il Bayern Monaco. L’Inter ha giocato due finali di Champions in tre anni, ma ha fatto anche percorso diverso".