"Inter forte ma la Juve è sempre la Juve": Cuadrado 'gioca' il derby d'Italia

Juan Cuadrado all'età di 37anni ha deciso di continuare a giocare in Serie A e ha detto sì al Pisa di Gilardino che alla prima giornata ha fermato l' Atalanta in trasferta e ha conosciuto la prima sconfitta in campionato contro la Roma grazie al gol di Soulè. Il colombiano ha parlato a Sky Sport della sua nuova avventura, analizzando anche il big match di sabato tra Juventus ed Inter , due delle sue ex squadre. Cuadrado ha poi pronunciato inoltre parole d'amore per l'Italia: "Qui sono nati i miei figli, che oggi si sentono italiani. Sono affezionato a questo paese e sono grato per tutto quello che ho ricevuto. Sogno di partecipare al Mondiale con la Colombia".

Cuadrado, tra il Pisa e il derby d'Italia

Juan Cuadrado ha l'Italia nel cuore e l'ha dimostrato preferendo la proposta del Pisa a quella del Valencia: "La nostra avventura in Serie A è cominciata con il piede giusto. Abbiamo fermato l'Atalanta, mentre contro la Roma sono venuti fuori i nostri limiti. Abbiamo in rosa tanta esperienza, ma dobbiamo essere più concreti sotto porta. E' importante segnare in avvio così da poter gestire la gara". Il derby d'Italia per lui è una partita speciale. In bianconero ha vinto 6 scudetti, mentre con i nerazzurri ha festeggiato quello della seconda stella: "La Juve è sempre la Juve. Si è rinforzata parecchio attraverso il mercato e dirà la sua nonostante si trovi in una fase di rinnovamento. L'Inter anche se lo scorso anno non ha vinto nulla è una squadra forte, in Champions è stata protagonista di un bel cammino e può giocarsi il campionato con il Napoli, si deciderà tutto nelle ultime giornate come lo scorso anno".

Obiettivi salvezza e Mondiali

Cuadrado con l'entusiasmo di un ragazzino ha parlato delle sue ambizioni future, con uno sguardo a Udinese-Pisa di domenica, altra gara speciale per lui: "La salvezza con questa maglia e la partecipazione al Mondiale sarebbe un qualcosa di speciale per me. Farò di tutto per farmi trovare pronto. Nel frattempo tornare ad Udine mi emozionerà poichè in Friuli ho coronato il mio sogno di poter arrivare in Europa tanti anni fa, sono orgoglioso di quello che ho fatto. Affrontiamo una squadra fisica che ha fatto soffrire l'Inter e stiamo lavorando per farci trovare al massimo".

