RefCam, tutto bello ma è quello che serve? I problemi da risolvere prima degli effetti speciali

La telecamera attaccata all’orecchio dell’arbitro l’abbiamo già vista al Mondiale per Club e ne abbiamo viste le riprese. Al netto del mal di mare (per quanto stabilizzate sono sempre immagini catturate correndo), certi scorci sono stati curiosi, perché la pura prospettiva del campo ha consentito di apprezzare ancora meglio alcuni gesti tecnici. Ma - e lo diciamo senza tono brontolone di chi rimpiange il passato - questo strumento ha solo spostato un filo più in là quel voyeurismo calcistico che ha portato le telecamere negli spogliatoi prima delle partite (e, quindi, inibito qualsiasi interazione dei giocatori nel minuto in cui la camera si insinua fra i loro armadietti). In definitiva, si aggiunge poco alla narrazione televisiva che, nel nostro campionato, dovrebbe risolvere almeno due problemi molto più gravi.
Prima degli effetti speciali risolviamo due problemi gravi
Primo: gli spalti vuoti di certe inquadrature che trasmettono una malinconia diroccata come quei gradoni deserti. Secondo: la scarsa luce di certi impianti i cui riflettori non hanno i lumen necessari a una ripresa in alta definizione e, così, restitiuiscono la malinconia opaca da ottavo di finale di Coppa delle Coppe nella Germania Est nei primi Anni 80. Insomma, è lodevole qualsiasi sforzo per migliorare il prodotto Serie A (e la Lega ce la sta mettendo tutta), ma la Premier League che inseguiamo e che ha sperimentato la telecamera arbitrale prima di noi, ha innanzitutto pensato alla scenografia (gli stadi), poi al cast (i giocatori) e solo molto tempo dopo agli effetti speciali per girare il suo kolossal.