RefCam, tutto bello ma è quello che serve? I problemi da risolvere prima degli effetti speciali

La telecamera attaccata all’orecchio dell’arbitro l’abbiamo già vista al Mondiale per Club e ne abbiamo viste le riprese. Al netto del mal di mare (per quanto stabilizzate sono sempre immagini catturate correndo), certi scorci sono stati curiosi, perché la pura prospettiva del campo ha consentito di apprezzare ancora meglio alcuni gesti tecnici. Ma - e lo diciamo senza tono brontolone di chi rimpiange il passato - questo strumento ha solo spostato un filo più in là quel voyeurismo calcistico che ha portato le telecamere negli spogliatoi prima delle partite (e, quindi, inibito qualsiasi interazione dei giocatori nel minuto in cui la camera si insinua fra i loro armadietti). In definitiva, si aggiunge poco alla narrazione televisiva che, nel nostro campionato, dovrebbe risolvere almeno due problemi molto più gravi.