Milan-Como a Perth, il Comitato Esecutivo della Uefa rimanda la decisione: ecco perché

Fumata grigia a Tirana. L'Esecutivo Uefa che era chiamato a discutere anche della richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di partite di campionato al di fuori dell'Europa, richiesta presentata sia dalla Figc - la Lega vorrebbe far disputare Milan-Como a Perth il prossimo 8 febbraio - che della Rfef , che spinge per spostare Villarreal-Barcellona del 21 dicembre a Miami , ha deciso di rinviare il proprio giudizio. Non è ancora ufficiale dunque la possibilità di vedere una sfida del campionato italiano in Australia, si attenderanno i prossimi sviluppi.

La nota ufficiale dell'Uefa

Questo il passaggio ufficiale sul tema delle richieste per svolgere le partite fuori dal territorio Uefa: "Il Comitato Esecutivo ha discusso le richieste della RFEF e della FIGC di approvare la disputa di una partita di campionato nazionale ciascuna al di fuori del proprio Paese, in particolare al di fuori del territorio UEFA. Il comitato ha riconosciuto che si tratta di una questione importante e in crescita, ma ha espresso il desiderio di assicurarsi di aver ascoltato le opinioni di tutte le parti interessate prima di giungere a una decisione definitiva. Ci sono molte questioni da risolvere e, in quanto organo di governo europeo, la UEFA ha la responsabilità di tenere conto di tutti questi fattori. Di conseguenza, oggi non è stata presa alcuna decisione, ma la UEFA avvierà una serie di consultazioni con tutte le parti interessate al calcio europeo, compresi i tifosi".

I grandi appuntamenti

Il Comitato Esecutivo Uefa che si è riunito oggi a Tirana, in Albania, ha nominato le sedi ospitanti di diverse finali come segue:

Finale di UEFA Champions League 2027 – Estadio Metropolitano, Madrid, Spagna

Finale della UEFA Women's Champions League 2027 – Stadio Nazionale, Varsavia, Polonia

Supercoppa UEFA 2026 – Salisburgo, Austria

Finale di UEFA Futsal Champions League 2026 – Pesaro, Italia

EURO UEFA Futsal Under 19 2027 – Astana, Kazakistan

UEFA Women's Futsal EURO 2027 – Osijek, Croazia