Da Lamptey a Baturina, chi sono i 5 stranieri che vogliono stupire in Serie A

I nuovi nostri. C’è un pokerissimo di calciatori stranieri sbarcati in Serie A nell’ultima sessione di mercato e subito desiderosi di prendersi un ruolo da protagonisti nel campionato italiano. A partire da chi sul rettangolo verde ama andare velocissimo. Tanto da essere stato soprannominato “il fulmine” dal suo ex tecnico Graham Potter per la rapidità che gli permette di toccare di 36,6 chilometri orari, quando si invola sulla fascia. Ci riferiamo al terzino destro Tariq Lamptey , prelevato dalla Fiorentina dal Brighton per 6 milioni. Il classe 2000 quattro anni fa era risultato essere il calciatore più veloce al mondo prima di perdersi tra infortuni e problematiche varie. A soli 25 anni, però, il laterale di origine inglese ma naturalizzato ghanese appare in grado di tornare ai livelli di inizio carriera. E come un fulmine potrebbe abbattersi sui malcapitati esterni avversari: Pradè e Pioli ci credono e per questo l’hanno portato a Firenze. La fiducia - si sa - nel calcio è il propellente fondamentale per rendere al massimo.

Buksa e Kilicsoy

Lo sa bene il goleador polacco Adam Buksa, che ha scelto l’Udinese anche, se non soprattutto, per la presenza in panchina di quel Kosta Runjaic che l’aveva fatto esplodere al Pogon tra il 2018 e il 2020. Un biennio nel quale il centravanti aveva realizzato 22 gol e fornito 10 assist in 55 presenze. Mica male. Ecco perché Adam non ha avuto paura di affrontare l’avventura in Serie A, nonostante il nostro calcio avesse scartato in maniera piuttosto brutale il fratello Aleksander ai tempi del Genoa. Anzi, proprio grazie alla presenza del suo mentore sulla panchina friulana Buksa è convinto di poter lasciare il segno anche in Italia. Alla sua maniera: a suon di gol. E così i Pozzo hanno deciso di scucire al Midtjylland i 5 milioni richiesti per affidargli il posto lasciato vacante da Lucca volato al Napoli.

A proposito di attaccanti: in Sardegna è sbarcato il turco Semih Kilicsoy come erede di Piccoli. A caldeggiare l’avventura in Serie A al talento classe 2005 sono stati due consiglieri speciali e rigorosamente Made in Italy: Ciro Immobile e Vincenzo Montella. Due che di punte se ne intendono e non a caso entrambi parlano dell’ex Besiktas come di un autentico predestinato. Proprio a Istanbul l’attuale centravanti del Bologna ha giocato insieme a Semih, del quale è stato pure una sorta di tutor fuori dal campo. Un feeling speciale che accomuna anche Kilicsoy all’Aereoplanino, che ci punta con convinzione per la nazionale turca con l’obiettivo di comporre con Arda Guler e Kenan Yildiz un tridente da urlo al prossimo Mondiale.

Lorran e Baturina

Tutti rigorosamente Under 21. Tanta roba, verrebbe da dire. Stimmate da top player che accompagnano pure il fantasista classe 2006 Lorran, che il Pisa è riuscito a strappare al Flamengo dopo quasi due mesi di trattative. Il giovane trequartista brasiliano è considerato in patria un vero e proprio craque, anche se caratterialmente non sembra un tipo semplice da gestire. Toccherà ad Alberto Gilardino placarlo fuori dal campo per poterne sfruttare al meglio i colpi di classe sul rettangolo verde.

Cesc Fabregas dovrà, invece, trovare un posto al Mago, come è soprannominato Martin Baturina. Alla Dinamo Zagabria, infatti, era dai tempi di Luka Modric che non ammiravano un talento così luminoso. A cederlo al Como per 25 milioni è stato proprio quel Zvonimir Boban al quale tutti lo accostano per qualità tecniche e caratteristiche, oggi presidente del club croato del quale era stato a propria volta la stella prima di vincere tutto nel Milan. Sul Lago già non vedono l’ora di assistere alla prima magia del croato.