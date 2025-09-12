Derby d’Italia, il curriculum dice… Inter: la netta differenza con la Juve

MILANO - L’esperienza, soprattutto in una partita secca - vedi la finale di Champions di Monaco dello scorso 31 maggio - conta ﬁ no a un certo punto. Si può avere sulle spalle tante battaglie, averne viste di tutti i colori, ma se gli avversari hanno più gamba, corrono molto più forte, non c’è vissuto che regga. L’Inter, questo, lo ha capito bene sulla propria pelle contro il Psg. L’esperto undici schierato da Simone Inzaghi - 30,2 anni di media -, non aveva avuto chance contro quello ben più sbarazzino scelto da Luis Enrique (24,8). Bastoni con i suoi 26 anni era il “bambino” dell’Inter, ma in campo ce n’erano ben sei giocatori più giovani di lui, con Donnarumma e Hakimi suoi coetanei. La finale di Champions, però, è una partita. Per arrivarci l’Inter ha fatto un percorso lungo, lo stesso che serve per districarsi nei difficili tornanti di un campionato come la Serie A.
L'età media
E in quel caso avere giocatori navigati che sappiano destreggiarsi nei momenti difficili che emergono sempre in un’annata che si dispiega fra agosto e maggio, può fare comodo. In fondo, se la squadra nerazzurra da cinque stagioni è ai piani alti del campionato, vincendo due scudetti, arrivando due volte al secondo posto e raggiungendo due volte la finale di Champions, lo deve anche a uno zoccolo duro di giocatori che sono cresciuti insieme, creandosi quell’esperienza che oggi pone l’Inter, nonostante un mercato che ha ringiovanito l’organico nelle sue alternative, ancora in testa alla Serie A come rosa più “anziana”. Età media, certamente - 27,9 anni considerando quelli attuali dei venticinque uomini a disposizione di Chivu, 28,2 se si tiene conto degli anni che tutti compiranno in questo 2025 -, ma l’Inter è anche fra le squadre più esperte del nostro campionato se si mettono insieme i trofei vinti dai giocatori nerazzurri con i club e le rispettive nazionali, le presenze nelle rappresentative dei propri paesi e le gare disputate in Champions.
I numeri tra presenze e trofei
In vista del derby d'Italia di domani a Torino, è evidente la differenza fra l'Inter e la squadra di Igor Tudor. Diversa l'età media delle due rose, con i nerazzurri che hanno quasi due anni in più di media rispetto ai bianconeri, oggi a 26,1 anni di media (e 26,2 a 2025 completo). Questa disparità di esperienza nell'età, si nota anche nelle esperienze in campo. I giocatori dell'Inter, infatti, hanno vinto molto di più, il doppio precisamente rispetto a Locatelli e compagni: 129 i trofei con i club da parte dei nerazzurri, 64 per i bianconeri. A fare la differenza, non a caso, i "vecchi" di Chivu, come Mkhitaryan, recordman fra le due rose con i suoi 24 trofei fra campionato, coppe locali e internazionali; ma anche Sommer (10), Akanji (12) e Darmian (11). Non è casuale, poi, che fra i più vincenti di Tudor ci siano Pinsoglio (8) e Rugani (11), gli unici reduci dell'ultimo grande ciclo juventino. Spicca poi Joao Mario che grazie al Porto ha collezionato per 10 trofei. A livello di nazionale, tolto l'Europeo azzurro del 2021 (presenti Acerbi, Bastoni, Barella e Locatelli), sulla sponda bianconera primeggia McKennie, grazie alle tre Nations League della Concacaf vinte con gli Stati Uniti, successi però poco paragonabili al Mondiale e le due Copa America raccolte da Lautaro Martinez con l'Argentina. I dati per quanto concerne le presenze in campo internazionale, segnano poi un solco. I giocatori della Juventus in Champions hanno messo insieme 343 gare (ancora McKennie il primo della fila con 33 gettoni), quelli dell'Inter ben 780, frutto ovviamente dei lunghi percorsi nella competizione (81 le gare di Mkhitaryan, 70 quelle di Sommer). Netto il divario anche per le gare con le nazionali: 514 per i bianconeri, 973 per i nerazzurri. Ma, come scritto, se l'e-sperienza può avere un peso nella lunga corsa a tappe, nella gara singola tutto può essere messo in discussione...
MILANO - L’esperienza, soprattutto in una partita secca - vedi la finale di Champions di Monaco dello scorso 31 maggio - conta ﬁ no a un certo punto. Si può avere sulle spalle tante battaglie, averne viste di tutti i colori, ma se gli avversari hanno più gamba, corrono molto più forte, non c’è vissuto che regga. L’Inter, questo, lo ha capito bene sulla propria pelle contro il Psg. L’esperto undici schierato da Simone Inzaghi - 30,2 anni di media -, non aveva avuto chance contro quello ben più sbarazzino scelto da Luis Enrique (24,8). Bastoni con i suoi 26 anni era il “bambino” dell’Inter, ma in campo ce n’erano ben sei giocatori più giovani di lui, con Donnarumma e Hakimi suoi coetanei. La finale di Champions, però, è una partita. Per arrivarci l’Inter ha fatto un percorso lungo, lo stesso che serve per districarsi nei difficili tornanti di un campionato come la Serie A.
L'età media
E in quel caso avere giocatori navigati che sappiano destreggiarsi nei momenti difficili che emergono sempre in un’annata che si dispiega fra agosto e maggio, può fare comodo. In fondo, se la squadra nerazzurra da cinque stagioni è ai piani alti del campionato, vincendo due scudetti, arrivando due volte al secondo posto e raggiungendo due volte la finale di Champions, lo deve anche a uno zoccolo duro di giocatori che sono cresciuti insieme, creandosi quell’esperienza che oggi pone l’Inter, nonostante un mercato che ha ringiovanito l’organico nelle sue alternative, ancora in testa alla Serie A come rosa più “anziana”. Età media, certamente - 27,9 anni considerando quelli attuali dei venticinque uomini a disposizione di Chivu, 28,2 se si tiene conto degli anni che tutti compiranno in questo 2025 -, ma l’Inter è anche fra le squadre più esperte del nostro campionato se si mettono insieme i trofei vinti dai giocatori nerazzurri con i club e le rispettive nazionali, le presenze nelle rappresentative dei propri paesi e le gare disputate in Champions.