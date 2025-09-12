Derby d’Italia, il curriculum dice… Inter: la netta differenza con la Juve

I numeri tra presenze e trofei

In vista del derby d'Italia di domani a Torino, è evidente la differenza fra l'Inter e la squadra di Igor Tudor. Diversa l'età media delle due rose, con i nerazzurri che hanno quasi due anni in più di media rispetto ai bianconeri, oggi a 26,1 anni di media (e 26,2 a 2025 completo). Questa disparità di esperienza nell'età, si nota anche nelle esperienze in campo. I giocatori dell'Inter, infatti, hanno vinto molto di più, il doppio precisamente rispetto a Locatelli e compagni: 129 i trofei con i club da parte dei nerazzurri, 64 per i bianconeri. A fare la differenza, non a caso, i "vecchi" di Chivu, come Mkhitaryan, recordman fra le due rose con i suoi 24 trofei fra campionato, coppe locali e internazionali; ma anche Sommer (10), Akanji (12) e Darmian (11). Non è casuale, poi, che fra i più vincenti di Tudor ci siano Pinsoglio (8) e Rugani (11), gli unici reduci dell'ultimo grande ciclo juventino. Spicca poi Joao Mario che grazie al Porto ha collezionato per 10 trofei. A livello di nazionale, tolto l'Europeo azzurro del 2021 (presenti Acerbi, Bastoni, Barella e Locatelli), sulla sponda bianconera primeggia McKennie, grazie alle tre Nations League della Concacaf vinte con gli Stati Uniti, successi però poco paragonabili al Mondiale e le due Copa America raccolte da Lautaro Martinez con l'Argentina. I dati per quanto concerne le presenze in campo internazionale, segnano poi un solco. I giocatori della Juventus in Champions hanno messo insieme 343 gare (ancora McKennie il primo della fila con 33 gettoni), quelli dell'Inter ben 780, frutto ovviamente dei lunghi percorsi nella competizione (81 le gare di Mkhitaryan, 70 quelle di Sommer). Netto il divario anche per le gare con le nazionali: 514 per i bianconeri, 973 per i nerazzurri. Ma, come scritto, se l'e-sperienza può avere un peso nella lunga corsa a tappe, nella gara singola tutto può essere messo in discussione...