Zaniolo: "Udinese, ho forzato la mano. Io senza continuità, ci ho messo del mio"

Trovare continuità e ritrovare la maglia della Nazionale. Nicolò Zaniolo è tornato a giocare in italia e ha scelto Udine per rimettersi in gioco, in una piazza con meno pressioni rispetto Roma, Bergamo, Firenze ed Istanbul. La squadra di Runjaic lo accoglierà per dargli la possibilità di rilanciarsi, come accaduto a fantasisti che negli anni erano finiti nel dimenticatoio e che in Friuli hanno trovato una comoda sistemazione come i vari De Paul, Thauvin e Samardzic .

Zaniolo, voglia di giocare sognando il Mondiale

Nicolò Zaniolo si è presentato in conferenza stampa ad Udine, parlando fin da subito della sua grande voglia di tornare ad essere protagonista in Serie A: "Con questo ambiente ho subito avuto un buon impatto. Nello spogliatoio ho trovato ragazzi per bene, inoltre ho la possibilità di concentrarmi solo sul campo. Gli ultimi due infortuni mi hanno cambiato, curo molto di più l'aspetto fisico lavorando in palestra, in più qui ho trovato uno staff che si mette a disposizione 24 ore su 24. Se finora non ho reso come speravo è anche per colpa mia, prima se non giocavo mi chiudevo in me stesso mentre oggi sono più riflessivo". L'obiettivo è quello di ritrovare la maglia azzurra attraverso un buon campionato con l'Udinese: "Mi sono allenato tutti i giorni eseguendo doppia seduta. L'Italia per me è sempre stato un sogno e non un'ossessione, se sarò in grado di aiutare la squadra avrò l'opportunità di giocarmi le mie occasioni per far parte dei convocati".

Zaniolo e i paragoni con la 10 di Di Natale

Zaniolo ha dimostrato personalità, scegliendo la maglia numero 10: "Chiunque inizi a giocare a calcio ha in testa questo numero. So che grandi del passato come Zico e Di Natale l'hanno indossata, ho accettato questa sfida con entusiasmo. In attacco posso ricoprire tutti i ruoli. Mi sono sentito con Runjaic che mi ha fatto da subito un'ottima impressione, è uno che fa rispettare le regole, con lui ho costruito da subito un ottimo feeling. Pur di accettare Udine, ho forzato anche nei confronti del Galatasaray".