Fiorentina-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto allo stadio Franchi di Firenze dove alle ore 20:45 Fiorentina e Napoli si affronteranno nella sfida valida per la 3ª giornata di Serie A. I campioni d'Italia arrivano a questo scontro delicato da leader della classifica, essendo a punteggio pieno dopo due giornate insieme a Juventus, Cremonese e Roma. Antonio Conte ha presentato così la gara in conferenza stampa: "Come sta il gruppo? Ora è arrivato il momento della verità, inizieremo a giocare ogni tre giorni e sicuramente per noi sarà una stagione complessa. Nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze, ora dovremo inserire i ragazzi nuovi e ci vorrà un po' di pazienza e comprensione in caso di errori. Le aspettative ci sono nei loro confronti, anche perché portano la maglia con lo scudetto. Ma dovremo essere tolleranti nei giudizi. Abbiamo completato la rosa in vista dei tanti impegni e ora ci sarà spazio per tutti". Ancora senza vittorie la nuova Fiorentina targata Stefano Pioli che nelle prime due giornate di campionato ha ottenuto solo due pareggi contro Cagliari e Torino.