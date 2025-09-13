Cagliari-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Cagliari e Parma apriranno la terza giornata del campionato di Serie A nell'anticipo delle ore 15 di scena all'Unipol Domus di Cagliari. Entrambe le squadre hanno iniziato in sordina questa nuova stagione. Il Cagliari del nuovo tecnico Pisacane ha ottenuto un pareggio interno contro la Fiorentina seguito dalla sconfitta di misura subita a Napoli a tempo scaduto. Cammino inverso quello del Parma del giovane Cuesta che ha iniziato con la sconfitta contro la Juventus a Torino (2-0 il punteggio per i bianconeri) per poi acciuffare il pari interno contro l'Atalanta grazie alla firma di Cutrone.