Cagliari-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Gli uomini di Pisacane ospitano i ducali allenati da Cuesta nella gara valida per la 3ª giornata di Serie A
2 min
Cagliari-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale© LAPRESSE

Cagliari e Parma apriranno la terza giornata del campionato di Serie A nell'anticipo delle ore 15 di scena all'Unipol Domus di Cagliari. Entrambe le squadre hanno iniziato in sordina questa nuova stagione. Il Cagliari del nuovo tecnico Pisacane ha ottenuto un pareggio interno contro la Fiorentina seguito dalla sconfitta di misura subita a Napoli a tempo scaduto. Cammino inverso quello del Parma del giovane Cuesta che ha iniziato con la sconfitta contro la Juventus a Torino (2-0 il punteggio per i bianconeri) per poi acciuffare il pari interno contro l'Atalanta grazie alla firma di Cutrone.

SEGUI CAGLIARI-PARMA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Cagliari-Parma: diretta tv e streaming

Cagliari-Parma, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 all'Unipol Domus di Cagliari e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).

Le probabili formazioni di Cagliari-Parma

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Belotti, S.Esposito. Allenatore: Pisacane. A disposizione: Ciocci, Sarno, Di Pardo, Idrissi, Pintus, Zappa, Ze Pedro, Deiola, Liteta, Mazzitelli, Rog, Borrelli, Cavuoti, Felici, Kilicsoy. Indisponibili: Luvumbo, Pavoletti, Radunovic, Juan Rodriguez. Squalificati: /.

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Troilo, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Valeri; Oristanio, Cutrone; Pellegrino. Allenatore: Cuesta. A disposizione: Rinaldi, Corvi, Trabucchi, Ndiaye, Circati, Britschgi, Estevez, Ordonez, Plicco, Cremaschi, Begic, Benedyczak, Djuric, Sorensen, Almqvist. Indisponibili: Frigan, Hernani, Ondrejka. Squalificati: /.

ARBITRO: Forneau della sezione di Roma. ASSISTENTI: Garzelli-Miniutti. QUARTO UFFICIALE: Turrini. VAR: Chiffi. ASS. VAR: Doveri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

