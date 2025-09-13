Il fascino di Juve-Inter, l’incrocio di destini, le certezze di Tudor-Chivu: ecco il bivio d'Italia

Per l’ Inter conta di più, ma per la Juve può essere una svolta. Questo non significa che, oggi pomeriggio, la Juve possa assorbire serenamente una sconfitta, ma che se a perdere fosse l’Inter, la vita di Cristian Chivu diventerebbe estremamente complicata, a meno sei dalla testa della classifica, circondato dallo scetticismo di un ambientino fiammeggiante di polemiche. L’Inter è una squadra a fine ciclo, la Juventus spera di esserne all’inizio. Attenzione, le squadre a fine ciclo non sono squadre finite, ma dipendono da equilibri più fragili rispetto al loro recente passato. Per esempio: la rosa dell’Inter rimane di altissimo livello e, nel complesso, è senza dubbio più competitiva di quella della Juve, ma devono avere tutti voglia (a partire da Calhanoglu ), mentre se Tudor ha una certezza, è che i suoi hanno voglia di spaccare il mondo , con tutti i rischi che questo comporta, ma anche gli indubbi vantaggi. Le squadre a fine ciclo sono in grado di giocare un’ultima grande stagione, vincendo pure il campionato, o anche solo di disputare le ultime grandi partite; ma, nello stesso tempo, possono prendere delle sventole pur essendo più forti.

Il fascino di Juve-Inter

Il fatto che Chivu si affidi alla vecchia guardia, senza operare rivoluzioni, significa che punta proprio sulla prima ipotesi. Quella roba, lui la conosce bene, perché di un ciclo ha fatto parte, fase calante compresa. Il fascino di Juve-Inter sta, quindi, in questo incrocio di destini e la strana storia di due allenatori quasi per caso sulle rispettive panchine. La Juventus aveva fugacemente pensato ad altri nomi, tra la fine di maggio e i primi di giugno, poi ha saggiamente optato per la conferma di Igor, scelta di puro pragmatismo bianconero. L’Inter aveva accarezzato l’esotismo dell’idea Fabregas, forse senza troppa convinzione e il fatto che la convinzione dello spagnolo fosse ancora di meno ha consegnato la panchina a Chivu, altro tecnico che - per fortuna - non pensa di aver inventato il calcio e sa perfettamente dove si trova. Se sarà il Conte dell’Inter o il suo Pirlo lo capiremo nel corso dei prossimi mesi e la partita di stasera sarà un passaggio importante.

Le speranze dei tifosi juventini

Può, anzi deve esserlo anche per la Juve, che Comolli ha costruito in estate e ha promosso giovedì in conferenza stampa. Nel processo di crescita di una squadra ci sono sempre vittorie importanti che danno spessore alle ambizioni e convinzione nei propri mezzi. I tifosi juventini sperano di rivivere l’epifania di quel Juve-Milan del 2011 con la doppietta di Marchisio, all’inizio dell’era Conte e dei nove scudetti: il successo di cuore e agonismo contro una squadra più forte, la scintilla che innesca tutto. Ci sono molte differenze (la più sostanziale delle quali è, forse, la mancanza di un Pirlo), ma non si possono negare delle assonanze, sufficientemente romantiche per far sognare il popolo bianconero.