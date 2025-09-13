Mina-Felici, il Cagliari non sbaglia: il Parma di Cuesta è già in crisi

La cronaca

. I ragazzi guidati da mister Fabio Pisacanenel match della Unipol Domus, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2025/2026, e centrano i loro primi tre punti:. In virtù di questo risultato. Nel prossimo turno i sardi saranno impegnati nella trasferta del Via del Mare contro il Lecce, mentre gli emiliani affronteranno la Cremonese allo Zini.

La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di partita, ritagliandosi una doppia occasione all'8' prima con Pellegrino e poi con Cutrone: Caprile compie due miracoli e salva i suoi. Al 20' sono sempre i gialloblù a farsi vedere nella metà campo avversaria con Cutrone, la cui conclusione su cross di Lovik termina di poco a lato. Nonostante a fare la partita sia il Parma, sono i rossoblù a trovare la rete del vantaggio al 33' con Yerry Mina: sugli sviluppi di un corner il difensore sfrutta una corta respinta di Suzuki per depositare la sfera in fondo al sacco con un colpo di testa. Nel finale di primo tempo Cutrone prova nuovamente ad impensierire la retroguardia sarda, ma trova l'opposizione di Obert. Al termine dei quattro minuti di recupero le due squadre vanno a riposo sul parziale di 1-0. In apertura di ripresa Caprile viene subito chiamato in causa da un'incornata di Ndiaye, ma il portiere è bravo a sventare la minaccia. La risposta del Cagliari non si fa attendere, infatti, prima Gaetano e poi Belotti vanno al tiro senza, però, centrare lo specchio della porta. Al 57' è ancora Cutrone a creare apprensione nella difesa rossoblù, colpendo il palo con una girata di testa sul traversone di Gaetano. I ragazzi di mister Carlos Cuesta sfiorano il pareggio al 67' con Bernabé, che manca di poco il bersaglio. Al 71' il Parma viene fermato nuovamente da un legno: in questo caso è Oristanio a centrare una clamorosa traversa calciando a botta sicura. I padroni di casa approfittano del forcing dei rivali per colpire in contropiede e al 77' siglano il raddoppio con il neo-entrato Mattia Felici, abile nel ribadire in rete dopo il palo colpito da Adopo. All'83' gli ospiti accorciano le distanze con Cutrone, ma la rete viene annullata per un fallo di Pellegrino su Luperto. Malgrado un tentativo di assalto finale dei ducali, i rossoblù amministrano il vantaggio nei 7' di recupero e portano a casa un prezioso successo per 2-0, il primo in Serie A di Fabio Pisacane.