Milan-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Milan riceve il Bologna a San Siro nel terzo turno del campionato di Serie A. "Oggi inizia il campionato. Perché il mercato è terminato l'1 settembre": lo ha detto il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Bologna che a suo parere "non è è più una rivelazione ma una squadra abituata alle zone alte della classifica grazie all'ottimo lavoro di Sartori e Italiano. È una squadra che ha grande velocità, ha giocatori di grande tecnica, danno grande intensità alla partita". Il Milan è rimasto imbattuto in 18 delle ultime 19 sfide contro il Bologna in Serie A (14 vittorie e quattro pareggi), segnando 38 gol (esattamente due di media a match): l'unico successo degli emiliani contro i rossoneri in questo periodo è arrivato lo scorso 27 febbraio (2-1 al Dall'Ara). I rossoneri hanno guadagnato tre punti nelle prime due partite di questo campionato, e nelle precedenti quattro stagioni con Allegri in panchina, dal 2010/11 al 2013/14 non hanno mai ottenuto più di un successo nelle prime tre gare stagionali di Serie A.