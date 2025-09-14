L'Atalanta domina il Lecce per la prima vittoria di Juric. Udinese corsaro a Pisa

BERGAMO - Arriva il primo successo stagionale per l'Atalanta di Ivan Juric che tra le mura del Gewiss Stadium piega il Lecce per 4-1. Partita bloccata, tante fiammate con De Ketelaere molto attivo, ma mai vere occasioni da rete fino al 37' quando, su calcio d'angolo battuto da Zalewski, Scalvini arriva con i tempi giusti per segnare di testa l'1-0. Gol convalidato dopo revisione al Var per la caduta di Koulibaly in area prima dello smarcamento del giocatore di Juric. Ad inizio ripresa De Ketelaere indirizza la partita per la Dea: Pasalic per Krstovic che fa la sponda per l'ex Milan che sposta la palla sul piede debole (destro) e trova l'angolino in basso per il raddoppio. Atalanta che sfiora per due volte il tris: punizione sulla traversa di Zalewski con Krstovic che si avventa sul pallone colpendolo di testa dove, però, Falcone è lucido nell'annullare il tap-in dell'ex di giornata. La travesa non è andata già all'ex Inter e allora al 69' si mette in proprio e con un perfetto destro sul primo palo da duori area cala il tris completando una partita perfetta (gol e assist). Nel finale c'è anche la gioia della soppietta per De Ketelaere che sfrutta un brutto disimpegno sulla trequarti di Siebert e si invola verso la porta per il poker Dea. All'82' arriva il gol della bandiera degli ospiti firmata da Ndri.