La Lazio di Sarri ko, gioia Sassuolo: colpo Grosso con assist dell'ex Juve

REGGIO EMILIA - Prima vittoria in campionato e primi tre punti per il Sassuolo che al Mapei Stadium supera di misura la Lazio. Termina 1-0 per la squadra di Fabio Grosso che muove la classifica grazie ad una rete a 20' dalla fine di Fadera. Torna a conoscere la sconfitta la formazione di Maurizio Sarri che perde anche la seconda trasferta stagionale, dopo l'esordio a Como, non riuscendo a dare continuità alla vittoria casalinga contro il Verona.
Sassuolo-Lazio, la partita
Primo tempo senza troppe emozioni con l'episodio al 24': rosso diretto a Vranckx per un intervento su Rovella, poi la correzione al monitor con la trasformazione in cartellino giallo. Rovella costretto al cambio obbligato prima dell'intervallo con Provedel a sventare il vantaggio neroverde grazie alla rispsota con il piede ad una conclusione di Pinamonti. Nella ripresa è Zaccagni a provarci, ma al 70' sono i padroni di casa a passare: corner sulla testa di Muhaeromovic che trova la deviazione decisiva da zero metri di Fadera. I biancocelesti di Sarri provano a rimettere il risultato in carreggiata, ma gli affondi non colpiscono Muric che nel finale difende alla grande la porta neroverde.