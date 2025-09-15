Il Verona ospita la Cremonese nel terzo turno di Serie A. L'Hellas è a caccia della prima vittoria in campionato dopo aver rimediato solo un punto nelle prime due giornate: pareggiando in casa dell'Udinese e perdendo sul campo della Lazio. La Cremonese, invece, viene da due vittorie di fila e ha sei punti in classifica: ha vinto all'esordio a San Siro contro il Milan e poi ha ottenuto il successo casalingo contro il Sassuolo.