Verona-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

L'Hellas riceve la formazione guidata da Nicola nel terzo turno del campionato italiano
2 min

Il Verona ospita la Cremonese nel terzo turno di Serie A. L'Hellas è a caccia della prima vittoria in campionato dopo aver rimediato solo un punto nelle prime due giornate: pareggiando in casa dell'Udinese e perdendo sul campo della Lazio. La Cremonese, invece, viene da due vittorie di fila e ha sei punti in classifica: ha vinto all'esordio a San Siro contro il Milan e poi ha ottenuto il successo casalingo contro il Sassuolo.

Segui Verona-Cremonese LIVE sul nostro sito

Dove vedere Verona-Cremonese, diretta tv e streaming

La partita è in programma alle ore 18.30 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Verona-Cremonese, probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Belgheli, Serdar, Bernede, Gagliardini, Bradaric; Giovane, Sarr. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perilli, Toniolo. Frese, Slotsager, Yellu, Oyekoge, Kastanos, AKpa-Akpro, Orban, Ajayi.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. Allenatore: Nicola. A disposizione: Sanabria.

ARBITRO: Arena, ASSISTENTI: L.Rossi-Bercigli. QUARTO UOMO: Crezzini. VAR: Paterna. AVAR: Giua.

