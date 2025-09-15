Sollievo Milan: nessuna lesione per Maignan e Pavlovic

MILANO - Il Milan centra il suo primo successo casalingo battendo il Bologna 1-0 in un match dove Massimiliano Allegri ha dovuto sotituire per infortunio Stranihja Pavlovic e Mike Maignan. Risentimento al flessore per il difensore, cambiato all'intervallo per De Winter, e risentimento al polpaccio al per il portiere visto poi lasciare San Siro in stampelle. Gli esami strumentali hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai rossoneri: escluse lesioni. È l'esito degli esami strumentali svolti stamani da entrambi i giocatori che saranno valutati giorno dopo giorno in base all'evoluzione clinica. Lo fa sapere il Milan che sabato faranno visita all'Udinese nel match delle 20:45.