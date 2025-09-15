Super Audero salva la Cremonese: pari a Verona. Esordio Vardy

Termina in parità la sfida tra Verona e Cremonese valida per la terza giornata di campionato. Al Bentegodi, gli uomini di Paolo Zanetti assaltano la porta di Emil Audero per tutta la durata dell'incontro, ma l'ex portiere della Juve si prende la scena e salva gli ospiti dal primo ko in Serie A: i grigiorossi erano reduci dalle due vittorie contro Milan e Sassuolo, mentre gli Scaligeri salgono a quota 2 punti dopo il pari all'esordio con l'Udinese e la sconfitta contro la Lazio. Fa invece il suo debutto in Serie A l'ex Leicester e campione d'Inghilterra nel 2016 Jamie Vardy (che giunto in Italia ha confessato la sua ammirazione per Alex Del Piero), subentrato al 58' minuto di gioco. La prossima giornata, l'Hellas ospiterà la Juventus di Igor Tudor alle 18 di sabato 20 settembre, mentre la formazione di Davide Nicola sarà impegnata contro il Parma domenica 21 allo Zini.
Verona-Cremonese: il racconto della partita
È la Cremonese a guadagnare la prima occasione con Bonazzoli, che al 5' minuto chiama in causa Montipò da posizione ravvicinata. Non passa molto che il Verona risponde con la conclusione a giro di Orban che manca di poco lo specchio della porta. Al 16', i padroni di casa ci riprovano con Giovane, fermato però dall'uscita puntuale di Audero. L'ex Corinthias ritorna all'assalto al 21' con un sinistro che sfiora il palo a portiere battuto. Pochi minuti dopo è Baschirotto a negare il vantaggio, rimediando a un precedente liscio con il colpo di testa che respinge il tap-in di Serdar. Scoccata la mezz'ora, Gagliardini lascia il campo in lacrime per un infortunio alla spalla. L'ex Lecce è poi costretto a rincorrere il tedesco la cui incursione in area termina con una tiro defilato sull'esterno della rete. La formazione di Zanetti continua a spingere e apre un altro varco con Bradaric, che nell'uno contro uno con Audero viene fermato dall'ex Juve. Nella ripresa, è ancora Audero a prendersi la scena opponendosi alle conclusioni di Serdar, Orban e Giovane. Al 58', l'ex Leicester Vardy fa il suo esordio in Serie A. L'Hellas cala nel finale ma senza rinunciare a trovare il vantaggio e trovandosi la strada sbarrata fino alla fine dal portiere italo-indonesiano. Al triplice fischio, le marcature restano inviolate.