Super Audero salva la Cremonese: pari a Verona. Esordio Vardy

Termina in parità la sfida tra Verona e Cremonese valida per la terza giornata di campionato. Al Bentegodi, gli uomini di Paolo Zanetti assaltano la porta di Emil Audero per tutta la durata dell'incontro, ma l'ex portiere della Juve si prende la scena e salva gli ospiti dal primo ko in Serie A: i grigiorossi erano reduci dalle due vittorie contro Milan e Sassuolo, mentre gli Scaligeri salgono a quota 2 punti dopo il pari all'esordio con l'Udinese e la sconfitta contro la Lazio. Fa invece il suo debutto in Serie A l'ex Leicester e campione d'Inghilterra nel 2016 Jamie Vardy (che giunto in Italia ha confessato la sua ammirazione per Alex Del Piero), subentrato al 58' minuto di gioco. La prossima giornata, l'Hellas ospiterà la Juventus di Igor Tudor alle 18 di sabato 20 settembre, mentre la formazione di Davide Nicola sarà impegnata contro il Parma domenica 21 allo Zini.