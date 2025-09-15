Como, la magia di Nico Paz non basta: follia Ramon, Ekuban strappa un punto per il Genoa

Como-Genoa, la partita
Inizia ad alto ritmo la sfida con il Como che al 14' si affida al talento di Nico Paz: controllo al limite, giravolta tra due avversaru e sinistro potente che sorprende Leali per il vantaggio dei padroni di casa. Alla mezz'ora Kuhn e Morata sciupano la doppia occasione per il raddoppio, dall'altra parte sono Colombo e Masini a non concretizzare le due chance consecutive per il pareggio. Nella ripresa resta divertente il match: il Genoa riparte con intensità, il Como risponde con Caqueret che dai 25 metri sfiora il palo della porta genoana. Continuano a provarci gli uomini di Fabregas, questa volta con Vojovoda ad impegnare Leali; per Vieira resta la carta dei calci da fermo che non creano però pericoli seri alla porta di Butez. All'88' cambia tutto: ingenuo Ramon che commette un brutto intervento su Messias lasciando il Como in dieci uomini, ne approfitta subito il grifone che al 92' rimette tutto in equilibrio. Discesa di Norton-Cuffy con salvataggio sul palo di Sergi Roberto, la palla termina sui piedi di Ekuban che fa 1-1. Con l'uomo in più il Genoa rischia anche di ribaltarla, ma il Como regge e termina con un punto a testa.