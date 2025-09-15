Como, la magia di Nico Paz non basta: follia Ramon, Ekuban strappa un punto per il Genoa

Como-Genoa, la partita

Si chiude con un pareggio all'ultimo respiro il terzo turno di: il posticipo traè 1-1. Accade di tutto al Sinigaglia con gli uomini diche sciupano la prodezza iniziale diPaz nei minuti finali del match, prima con l'espulsione diretta die poi con il pari in pieno recupero di. Dopo la vittoria dell'esordio contro lae il ko di, primo pareggio in campionato per i lariani. Situazione diversa perche sale a quota 2 punti, restando ancora a secco nella casella delle vittorie, riuscendo a muovere la classifica dopo il pari e la sconfitta casalinga contro

Inizia ad alto ritmo la sfida con il Como che al 14' si affida al talento di Nico Paz: controllo al limite, giravolta tra due avversaru e sinistro potente che sorprende Leali per il vantaggio dei padroni di casa. Alla mezz'ora Kuhn e Morata sciupano la doppia occasione per il raddoppio, dall'altra parte sono Colombo e Masini a non concretizzare le due chance consecutive per il pareggio. Nella ripresa resta divertente il match: il Genoa riparte con intensità, il Como risponde con Caqueret che dai 25 metri sfiora il palo della porta genoana. Continuano a provarci gli uomini di Fabregas, questa volta con Vojovoda ad impegnare Leali; per Vieira resta la carta dei calci da fermo che non creano però pericoli seri alla porta di Butez. All'88' cambia tutto: ingenuo Ramon che commette un brutto intervento su Messias lasciando il Como in dieci uomini, ne approfitta subito il grifone che al 92' rimette tutto in equilibrio. Discesa di Norton-Cuffy con salvataggio sul palo di Sergi Roberto, la palla termina sui piedi di Ekuban che fa 1-1. Con l'uomo in più il Genoa rischia anche di ribaltarla, ma il Como regge e termina con un punto a testa.