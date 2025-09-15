Tuttosport.com

Como, la magia di Nico Paz non basta: follia Ramon, Ekuban strappa un punto per il Genoa

Al Sinigaglia si chiude con un pareggio il terzo turno di Serie A: termina 1-1 la sfida tra Fabregas e Vieira
3 min
Como, la magia di Nico Paz non basta: follia Ramon, Ekuban strappa un punto per il Genoa© Getty Images
COMO - Si chiude con un pareggio all'ultimo respiro il terzo turno di Serie A: il posticipo tra Como e Genoa è 1-1. Accade di tutto al Sinigaglia con gli uomini di Fabregas che sciupano la prodezza iniziale di Nico Paz nei minuti finali del match, prima con l'espulsione diretta di Ramon e poi con il pari in pieno recupero di Ekuban. Dopo la vittoria dell'esordio contro la Lazio e il ko di Bologna, primo pareggio in campionato per i lariani. Situazione diversa per Vieira che sale a quota 2 punti, restando ancora a secco nella casella delle vittorie, riuscendo a muovere la classifica dopo il pari e la sconfitta casalinga contro Lecce Juventus.

Como-Genoa, la partita

Inizia ad alto ritmo la sfida con il Como che al 14' si affida al talento di Nico Paz: controllo al limite, giravolta tra due avversaru e sinistro potente che sorprende Leali per il vantaggio dei padroni di casa. Alla mezz'ora Kuhn e Morata sciupano la doppia occasione per il raddoppio, dall'altra parte sono Colombo e Masini a non concretizzare le due chance consecutive per il pareggio. Nella ripresa resta divertente il match: il Genoa riparte con intensità, il Como risponde con Caqueret che dai 25 metri sfiora il palo della porta genoana. Continuano a provarci gli uomini di Fabregas, questa volta con Vojovoda ad impegnare Leali; per Vieira resta la carta dei calci da fermo che non creano però pericoli seri alla porta di Butez. All'88' cambia tutto: ingenuo Ramon che commette un brutto intervento su Messias lasciando il Como in dieci uomini, ne approfitta subito il grifone che al 92' rimette tutto in equilibrio. Discesa di Norton-Cuffy con salvataggio sul palo di Sergi Roberto, la palla termina sui piedi di Ekuban che fa 1-1. Con l'uomo in più il Genoa rischia anche di ribaltarla, ma il Como regge e termina con un punto a testa.

