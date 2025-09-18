Lazio-Roma, scontro sull'orario del derby. Sarri e Gasperini, la conta degli assenti

Attesa, incertezza e polemiche. Gli ingredienti, nella marcia d'avvicinamento al derby della Capitale, che quest'anno arriva alla quarta giornata di campionato, sono quelli classici che accompagnano ogni stracittadina che mette di fronte Lazio e Roma. Lo scontro, a pochi giorni dal fischio d'inizio, è sull'orario, fissato alle 12.30 per evitare disordini tra tifoserie. Una decisione, quella delle autorità, che il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, non considera “una resa”, perché “non ci si piega di fronte ai delinquenti”, e pur sottolineando come “le esperienze del derby serale hanno insegnato prudenza”, si augura che “si riesca a non sottostare a queste esigenze che sono oggettivamente un'eccezione, mi auguro, e non la regola”. Ma che, invece, per l'Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, rappresenta “il fallimento dello Stato. Giocare alle 12.30 per paura, per prevenire o per affrontare in maniera più puntuale eventuali disordini tra tifoserie è una vergogna”. Una critica non rivolta al prefetto Giannini e al questore Massucci “che stanno facendo un lavoro straordinario”, ma al Governo “che vince le elezioni promettendo più sicurezza e il pugno duro contro i violenti. Mi sembra una resa imbarazzante e reputo del tutto vergognoso che uno sport bellissimo come il calcio debba essere inquinato da dei criminali”.