Lazio-Roma, scontro sull'orario del derby. Sarri e Gasperini, la conta degli assenti

Attesa, incertezza e polemiche. Gli ingredienti, nella marcia d'avvicinamento al derby della Capitale, che quest'anno arriva alla quarta giornata di campionato, sono quelli classici che accompagnano ogni stracittadina che mette di fronte Lazio e Roma. Lo scontro, a pochi giorni dal fischio d'inizio, è sull'orario, fissato alle 12.30 per evitare disordini tra tifoserie. Una decisione, quella delle autorità, che il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, non considera “una resa”, perché “non ci si piega di fronte ai delinquenti”, e pur sottolineando come “le esperienze del derby serale hanno insegnato prudenza”, si augura che “si riesca a non sottostare a queste esigenze che sono oggettivamente un'eccezione, mi auguro, e non la regola”. Ma che, invece, per l'Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, rappresenta “il fallimento dello Stato. Giocare alle 12.30 per paura, per prevenire o per affrontare in maniera più puntuale eventuali disordini tra tifoserie è una vergogna”. Una critica non rivolta al prefetto Giannini e al questore Massucci “che stanno facendo un lavoro straordinario”, ma al Governo “che vince le elezioni promettendo più sicurezza e il pugno duro contro i violenti. Mi sembra una resa imbarazzante e reputo del tutto vergognoso che uno sport bellissimo come il calcio debba essere inquinato da dei criminali”.
Il forfait di Dybala e i dubbi di Gasperini
Ma se fuori dal campo a tenere banco sono le polemiche di stampo politico, ad agitare i pensieri dei due allenatori, Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini, ci sono le assenze che costringeranno entrambi a rivedere i propri piani. La Lazio, infatti, dovrà sicuramente fare a meno di Lazzari, fermato già contro il Sassuolo da una lesione al soleo della gamba destra e che non recupererà per la stracittadina, oltre alle condizioni fisiche di Castellanos e Rovella, usciti malconci dalla trasferta contro i neroverdi e in dubbio fino al fischio iniziale visto che anche nell'ultima seduta hanno proseguito il proprio programma di lavoro individuale. La Roma, invece, dato per certo il forfait di Dybala, che ha accusato una lesione di basso grado alla coscia sinistra, e il mancato recupero di Bailey, deve fare i conti con Wesley, fermato oggi da un'influenza intestinale, così come Hermoso che ha accusato un risentimento al polpaccio mettendo anche lui in dubbio per il match di domenica. Attesa, incertezze e polemiche che, come in ogni derby, alimentano la marcia di avvicinamento a una sfida che è già iniziata.