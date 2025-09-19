Lecce, che tonfo in casa! Il Cagliari vola, è tornato il Gallo Belotti: doppietta

Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari che espugna il Via del Mare in rimonta grazie alla doppietta del Gallo Belotti . Inizia bene però il Lecce che dopo quattro minuti di gioco è già in vantaggio grazie al colpo di testa di Tiago Gabriel su assist perfetto di Sottil. Ma la reazione della squadra di Pisacane è immediata e il pari arriva già al 33° grazie all'ex punta di Roma e Torino che appoggia in rete l'assist di Palestra. Nella ripresa il Cagliari passa in vantaggio ancora con Belotti che trasforma un calcio di rigore al minuto 71. In classifica i sardi salgono a quota 7 punti mentre la formazione di Di Francesco resta il fanalino di coda con un solo punto in cassaforte.

Lecce-Cagliari 1-2, la cronaca

Pronti via e il Lecce, spinto dai 40mila del Via del Mare, parte all'arrembaggio. Alla prima occasione i padroni di casa si portano in vantaggio. Al 5' Sottil scappa via a Prati sull'out sinistro, scodella in mezzo e pesca tutto solo in area Tiago Gabriel, che stacca e trova il primo gol in carriera in Serie A. Al 18' arriva la reazione del Cagliari che, prima con Esposito (palo) e poi con Adopo, costringe Falcone a due belle parate. Al 22' altro salvataggio dell'estremo difensore giallorosso che, con un grande riflesso, respinge un colpo di testa di Deiola su angolo di Prati. La squadra di Pisacane continua a premere e al 33' pareggia i conti. Folorunsho imbuca Palestra, che salta Gallo e serve Belotti per l'1-1 e per il centro numero 115 in Serie A dell'ex Palermo, Torino, Roma e Como. In chiusura di frazione (45') Esposito colpisce il secondo palo della serata con un destro a giro dal limite dell'area che si stampa sul montante alla sinistra di Falcone. Dopo un avvio di secondo tempo più tattico, al 67' Pierotti scippa Folorunsho e mette in mezzo un cross morbido per Tete Morente, che manca clamorosamente il bersaglio colpendo di testa in tuffo da pochi metri. Al 69' ingenuità di Tiago Gabriel, che stende Belotti in area e regala un calcio ai sardi. Dal dischetto ci va proprio il 19 rossoblù, che buca Falcone per il 2-1 ospite.