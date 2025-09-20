Udinese-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

UDINE - Massimiliano Allegri ieri ha aperto il manuale del vecchio e saggio allenatore, pronto a raffreddare i facili entusiasmi e riportare tutti alla calma. La partita di questa sera a Udine (ore 20.45) lo preoccupa. Il Milan, dopo il clamoroso tonfo alla prima giornata contro la Cremonese, viene da due successi di fila, uno sudato a Lecce, l’altro più convincente contro il Bologna. La partita in Friuli precede quella da dentro-fuori di martedì nei sedicesimi di Coppa Italia a San Siro contro il Lecce e i due big match con Napoli e Juventus. Nonostante ciò, Allegri ieri ha ripetuto almeno tre volte come la sfida con l’Udinese sia il primo snodo della stagione: «Ho parlato con i ragazzi, sanno che in questo momento servono senso di responsabilità e serietà: alle 20.45 bisognerà accendere l’interruttore, altrimenti ci faremo del male - ha ammonito il tecnico -. Durante la stagione ci sono per lo più quattro partite che rappresentano uno snodo, quella di Udine è una di queste, sicuramente la più importante fra le prossime quattro. Bisogna lavorare e rimanere con i piedi per terra, i difetti rimangono, non è che ora siamo diventati belli e bravi».