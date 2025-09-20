Udinese-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

UDINE - Massimiliano Allegri ieri ha aperto il manuale del vecchio e saggio allenatore, pronto a raffreddare i facili entusiasmi e riportare tutti alla calma. La partita di questa sera a Udine (ore 20.45) lo preoccupa. Il Milan, dopo il clamoroso tonfo alla prima giornata contro la Cremonese, viene da due successi di fila, uno sudato a Lecce, l’altro più convincente contro il Bologna. La partita in Friuli precede quella da dentro-fuori di martedì nei sedicesimi di Coppa Italia a San Siro contro il Lecce e i due big match con Napoli e Juventus. Nonostante ciò, Allegri ieri ha ripetuto almeno tre volte come la sfida con l’Udinese sia il primo snodo della stagione: «Ho parlato con i ragazzi, sanno che in questo momento servono senso di responsabilità e serietà: alle 20.45 bisognerà accendere l’interruttore, altrimenti ci faremo del male - ha ammonito il tecnico -. Durante la stagione ci sono per lo più quattro partite che rappresentano uno snodo, quella di Udine è una di queste, sicuramente la più importante fra le prossime quattro. Bisogna lavorare e rimanere con i piedi per terra, i difetti rimangono, non è che ora siamo diventati belli e bravi».
Udinese-Milan, gara valida per la 4ª giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle ore 20:45 al Blue Energy Stadium di Udine sarà visibile su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e sulla piattaforma Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito
UDINESE (4-4-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Iker Bravo, Davis. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: Nunziante, Padelli, Palma, Kabasele, Goglichidze, Zemura, Zanoli, Zarraga, Miller, Rui Modesto, Ekkelenkamp, Zaniolo, Buksa, Gueye, Bayo. Indisponibili: Lovric. Diffidati: nessuno. Squalificati: Okoye
MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Landucci.
A disposizione: Torriani, Pittarella, Odogu, De Winter, Sthekame, Bartesaghi, Ricci, Loftus-Cheek, Balentien, Nkunku. Indisponibili: Jashari, Leao, Maignan. Diffidati: nessuno. Squalificati: Allegri.
Arbitro: Doveri (Roma). Assistenti: Cecconi e Scatragli. IV uomo: Di Marco. Var: Meraviglia. Avar: Maresca.