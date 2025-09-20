Dazn: il derby Lazio-Roma si accende con Pedro e Soulé

Cresce l’attesa per il derby della Capitale : domenica 21 settembre alle 12.30, lo stadio Olimpico sarà teatro della sfida tra Lazio e Roma , valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Il match sarà disponibile in esclusiva su Dazn , telecronaca affidata a Pierluigi Pardo , affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini e con l’intervento di Antonio Di Gennaro al suo debutto su Dazn. A completare la squadra, Giorgia Rossi e Tommaso Turci accompagneranno i tifosi nel pre e nel post partita. La Lazio arriva al derby con tre punti di distacco dalla Roma. Nell'attesa, su Dazn sono disponibili le interviste esclusive a Pedro Rodríguez Ledesma e Matías Soulé . Pedro, classe ’87, campione del mondo e d’Europa con la Spagna, racconta la sua carriera ricca di trofei e le emozioni legate al derby, evidenziando il rapporto con la Lazio e i tifosi. Soulé, giovane talento argentino, condivide invece la sua crescita personale e professionale, le influenze dei grandi giocatori e allenatori che lo hanno guidato, e la preparazione mentale necessaria per affrontare una partita così sentita.

Pedro: «Pensare poco e stare sereni»

«Abbiamo iniziato male la stagione - ha detto Pedro - ma abbiamo una grande opportunità nel derby per ripartire. Ai tifosi non posso dire nulla, soltanto ringraziarli per il supporto: sono molto importanti, la nostra forza, domenica saranno con noi e lo stadio sarà bello caldo. Sappiamo di dover fare uno sforzo in più per loro. Il derby? Una partita diversa, per i calciatori, i tifosi, la città. Sono partite speciali che mi piace tantissimo giocare. Qui il derby si vive con più passione e intensità: se ne parla già da settimane, la gente ti ferma per strada e si raccomanda. Come mi preparo? Cerco di non leggere troppo, di vedere immagini vecchie. Bisogna arrivare al derby senza pensarci troppo, fino al giorno prima: è importante anche staccare un po' e rimanere sereni, cercando di far sì che la tensione non tolga lucidità». Quanto al segreto dell'essere decisivo a 38 anni e alle difficoltà nell'entrare sempre a partita in corso: «Bisogna accettare mentalmente il ruolo di subentrante per aiutare sempre la squadra e lavorare sul dare il massimo per i 30-35 minuti che si hanno a disposizione. Il recupero è importante, fondamentale il riposo, come l'alimentazione. Lo stanno facendo anche altri giocatori come Modric. È un bene per la Serie A che arrivi gente come lui». Pedro e la Lazio, un feeling speciale: «Sono rimasto perché mi trovo bene, sono felice, tutti volevano rimanessi qui. Non siamo arrivati in Europa ed è stato un peccato. Non so se sarà il mio ultimo anno, ma voglio godermi qui ogni momento. Non ho pensato a nulla, vorrò riposare il primo anno, fare un'altra vita e stare con la famiglia e con i bambini che stanno a Barcellona, cosa che ho potuto fare poco da quando ho divorziato. Poi sicuramente qualcosa collegato con il calcio, non so se l'allenatore o un'altra cosa. Non mi piace stare a casa a guardare il tetto: qualcosa farò».

Soulé: «Nel derby bisogna dare il 200%»

Per Soulé, invece, «quella del derby è una settimana speciale, tuttavia dobbiamo mantenere la tranquillità. Se diamo il 100% in ogni partita, in questa dobbiamo dare il doppio. Il nervosismo ci sarà, ma sono convinto che appena inizia la partita tutte le ansie andranno via. L'aiuto di Ranieri? Grazie a lui, ho trovato continuità e fiducia. I primi mesi della scorsa stagione non sono stati facili, lui ci ha dato tranquillità e ci ha detto di tornare a giocare semplici, da lì si tornano a fare le grandi cose. Gasperini? Mi ha colpito la mentalità offensiva. Giocare in avanti, mai farsi trovare di schiena e puntare l’uomo. Ti lascia tanta libertà e questo consente di esprimersi al meglio, soprattutto per giocatori come me, che amano tenere il pallone e creare azioni pericolose. Dybala? Da lui ogni giorno si impara. È un esempio, anche se in certi aspetti rimane inarrivabile: la visione di gioco e i controlli, non li sbaglia mai. Tecnicamente è un campione. Mi aiuta tanto, siamo sempre più amici e passiamo sempre più tempo insieme. In campo è un fratello maggiore, mi trasmette la leadership». Capitolo Messi, il ritiro dal calcio che si avvicina: «Il fatto che in Nazionale si sia messo a piangere mi ha toccato tanto. Li realizzi che sta finendo un’era e ti domandi se vedrai qualche altro extraterrestre come lui». E sul passaggio dalla Juventus alla Roma: «Fu un po’ complicato. C’era incertezza. La Juve voleva mandarmi via, ma all’estero. Dopo un po’ di discussioni, dissi loro: “Se volete mandarmi via, quantomeno lasciatemi la possibilità di scegliere”. E io volevo venire alla Roma a tutti i costi. De Rossi mi ha convinto».