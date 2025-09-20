Bremer, paura post Verona-Juve: si accascia durante l'allenamento post partita

Momenti di ansia e preoccupazione in casa Juve dopo il pareggio sul campo del Verona nel quarto turno di Serie A. Gleison Bremer, infatti, si è accasciato a terra mentre era impegnato durante l'allenamento post partita sul terreno di gioco dello stadio Bentegodi. Il difensore brasiliano ha avuto bisogno dell'intervento dello staff medico e ha lasciato in apprensione i tifosi ancora presenti sugli spalti che hanno assistito all'episodio. Da quello che trapela dalla Juventus, però, l'ex Torino sta bene e non avrebbe rimediato nessun infortunio. Si è solo trattato di stanchezza.