Milan di forza a Udine: doppio Pulisic e Fofana, Landucci talismano Allegri

Il Milan ha vinto in casa dell' Udinese per 0-3 nella terza partita del sabato della quarta giornata di Serie A , giocata al Bluenergy Stadium di Udine. I rossoneri passano in vantaggio al 40' del primo tempo con Pulisic e allungano nella ripresa con le reti di Fofana (46') e ancora Pulisic (53'). Terza vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Massimiliano Allegri , che oggi non era in panchina per squalifica ed è stato sostituito dal suo vice Marco Landucci. Il Milan sale a quota 9 punti in classifica agganciando momentaneamente il Napoli al secondo posto. Restano invece a 7 punti, al sesto posto in attesa delle partite della domenica, i bianconeri di Kosta Runjaic. Landucci ha sostituito Allegri in panchina sette volte, ottenendo spesso vittorie con tanti gol all'attivo. La prima risale al successo della Juve per 4-3 sul campo della Roma nella Serie A 2021-22, seguito poi dal poker rifilato alla Sampdoria in Coppa Italia. E proprio nella coppa nazionale, lo scorso agosto, Landucci ha guidato i rossoneri alla vittoria contro il Bari nel debutto della seconda avventura milanista di Allegri, che era squalificato.

Sblocca Pulisic

Il ritmo è alto fin dalle prime battute e dopo neanche tre minuti è Pulisic ad andare al tiro da posizione defilata, ma Sava è attento e devia in corner. Al 19', Gimenez ha una grande occasione quando calcia addosso a Sava in uscita dopo essere stato lanciato in porta da una precisa imbucata di Estupinan. Gli ospiti giocano meglio e al 40' passano meritatamente in vantaggio. Pulisic avvia l'azione e serve Estupinan, il quale mette dentro una palla insidiosa su cui si avventa Karlstrom rischiando l'autogol, ma sulla respinta di Sava è lo stesso Pulisic il più lesto di tutti a ribadire in rete a porta quasi sguarnita. Il primo tempo termina 1-0 in favore degli uomini di Allegri.

Fofana raddoppia, Pulisic cala il tris

Il raddoppio arrivo dopo nemmeno un minuto dall'inizio della ripresa. Karlstrom si fa soffiare palla in area da Pulisic e la sfera finisce sul destro di Fofana, che chiude sul primo palo infilando Sava per il 2-0. Pulisic è scatenato e all'8' cala il tris, quando la sua squadra si rende protagonista di un'ottima ripartenza dalla propria trequarti, con Rabiot bravo a servire in area lo statunitense che trafigge un imperfetto Sava sul suo palo. Al 35' è Saelemaekers a impegnare il portiere avversario con un piatto destro da buona posizione che viene però respinto in tuffo.Cinque minuti dopo, Estupinan ci prova con un mancino di controbalzo dalla lunga distanza che sibila il palo alla destra di Sava. Sarà l'ultima emozione del match.