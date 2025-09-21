Lazio-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La Lazio riceve la Roma nel quarto turno di Serie A in un derby della Capitale molto importante. Entrambe le squadre cercano il riscatto dopo aver perso nella scorsa giornata di campionato: i biancocelesti di Sarri vengono dalla sconfitta sul campo del Sassuolo mentre i giallorossi di Gasperini hanno perso in casa contro il Torino. "Roma in vantaggio? Non mi importa niente, il derby è una partita tra due popoli che dal punto di vista sportivo si odiano. Io voglio che la mia squadra vada dentro e lotti per il suo popolo. Noi dobbiamo lottare 95-100 minuti per il nostro popolo. Ci saranno 35 gradi nello stadio, ma non mi importa di niente” ha detto Sarri alla vigilia del derby. "Cosa serve in queste partite? Devi essere micidiale negli episodi, devi avere grande attenzione e concentrazione, pathos, cuore. Sono cose che abbiamo noi e gli avversari, devi essere bravo nel portare gli episodi dalla tua parte ed essere molto preciso quando hai situazioni a favore, ma questo contraddistingue tutte le partite dove c’è grande equilibrio. Sono le situazioni fondamentali in partite di questo tipo che cambiano il risultato da una parte e dell’altra, al di là delle situazioni tattiche" ha invece detto Gasperini.