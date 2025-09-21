Roma, Pellegrini eroe del derby: Sarri ko, la Lazio finisce in nove 

La Roma si prende il derby. I giallorossi conquistano la scena dell’Olimpico imponendosi per 1-0 e allungando a 5 incontri la striscia di imbattibilità nella stracittadina. Un risultato che porta la firma del capitano Lorenzo Pellegrini (86'), voluto in campo dal 1' minuto da Gian Piero Gasperini , e che vale inoltre il successo numero 59 per la Roma sui 163 derby della Capitale disputati. La classifica vede ora Matias Soulé e compagni a quota 9 punti a pari merito con Milan ( uscito vincitore dalla trasferta di Udine ) e Napoli (impegnato in casa contro il Pisa lunedì 22). I prossimi impegni stagionali vedranno la Roma impegnata nel debutto in Europa League contro il Nizza all'Allianz Riviera (24 settembre) e successivamente contro il Verona domenica 28. La Lazio, che esce dall'Olimpico in 9 dopo le espulsioni dirette di Reda Belahyane e Matteo Guendouzi , resta dunque ferma con 3 punti in classifica, con un bilancio di 3 ko e 1 vittoria nelle prime 4 giornate di Serie A: la prossima c'è il Genoa al Ferraris (29 settembre).

Pellegrini: "Ero a un passo dall'addio. Futuro? Non so"

Così invece Pellegrini, invitato a rispondere anche sul proprio futuro a Trigoria: "Da quando sono qui e fino al giorno in cui porterò questa maglietta non ci sarà un momento in cui darò qualcosa di meno - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Ero a un passo da andare via e non si sapeva come sarei tornato dall'infortunio. Invece oggi torno e segno il gol vittoria, il calcio è imprevedibile ed è bello per questo. Non so cosa succederà in futuro, ma darò tutto finché indosserò questa maglia. Tifosi? Non ho mai messo in dubbio l'amore dei tifosi e io voglio bene a loro. Al di là di tutto penso che questa Roma può ancora migliorare molto. Ha tanti uomini con tanta personalità e io mi sento orgoglioso di essere uno dei capitani e di trasmettere questa passione che manda avanti la Roma. In quel abbraccio con Mancini c'è tanto, mi sono un po' commosso dopo il gol. Poi non tutti lo sanno, ma da quando mi sono fatto male le persone che mi stavano vicine sapevano quanto ci tenessi a fare bene. Se oggi sono in campo è grazie a chi mi è stato vicini e Mancini fa parte della mia famiglia, è un fratello".

Lazio-Roma: il racconto della partita

Avvio di gara intenso all'Olimpico, con entrambe le formazioni che col coltello fra i denti si contendono da subito il possesso palla. All'11', Dele-Bashiru è costretto a lasciare il derby per un problema muscolare: al suo posto Belahyane. La Roma subentra nel controllo del gioco, ma senza riuscire ad aprire varchi verso Provedel. Ma a regalare il primo brivido ai tifosi (e il primo tiro del match) è Pedro con un sinistro dal limte che termina alto sopra la traversa. Ci prova allora Tavares, che combina con Belahyane e calcia da fuori senza però inquadrare lo specchio. I giallorossi si riaffacciano con Ferguson, poi fermato dalla difesa biancoceleste. La formazione di Gasperini risponde allora con Zaccagni, fermato da Svilar, e Romagnoli, il cui colpo di testa si alza di poco sulla traversa. A sbloccare le marcature del derby di Roma ci pensa Pellegrini, che al 38' riceve da Rensch e col piatto fa impazzire la curva giallorossa: la Lazio paga l'incertezza di Tavares in fase difensiva. Al 48', Mancini la butta in mezzo e trova Rensch, che spizzando il pallone chiama in causa Provedel, bravo però a deviare in corner. Nella ripresa, la Roma cerca il raddoppio con la conclusione defilata di Angelino che si infrange sull'esterno della rete. La Lazio trova allora una voragine nelle retrovie giallorosse e si lancia in avanti con Dia, che fallisce però al momento della conclusione calciando sugli spalti. Al 64', Castellanos chiama in causa Svilar con un diagonale intercettato dal portiere serbo. L'argentino ci riprova al 76', ricavandosi lo spazio per il tiro in area che termina di pochissimo a lato. All'84', Sozzo mostra il rosso a Belahyane per il brutto intervento su Kone. Nel finale, Dovbyk sfrutta il campo aperto e calcia sull'esterno della rete. Poi, il salvataggio di Svilar e il palo di Cataldi a 2 minuti dal triplice fischio che gela l'Olimpico. Ma non finisce qui, si torna subito dall'altra parte del campo con Baldanzi che sfiora il raddoppio. Ultima azione del match a cui seguono le proteste di Guendouzi espulso da Sozzo dopo il triplice fischio: 1-0 il finale.