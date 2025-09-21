Pioli: “Amareggiato e triste”. Fabregas: “Nella ripresa abbiamo saputo fare la differenza"

FIRENZE - Il Como di Cesc Fabregas vince nei minuti di recupero per 2-1 a casa della Fiorentina . Le parole dell'allenatore dei lariani nel post-partita: "Non abbiamo iniziato bene la partita subendo un gol e l'iniziativa degli avversari. Poi è subentrato un po' di nervosismo per lo svantaggio, ma ci siamo risistemati, abbiamo preso l'iniziativa e nel secondo tempo abbiamo pareggiato, alla fine volevamo portare a casa i tre punti e abbiamo meritato il gol - aggiunge - Il merito di questi risultati è della società, io metto i giocatori in campo, ma sono loro che fanno la differenza. Abbiamo la mentalità di poter provare a vincere sempre, oggi lo abbiamo dimostrato credendo sempre di poter portare a casa la vittoria. In alcune partite dominiamo di più, in altre subiamo maggiormente l'iniziativa, ma siamo sempre volenterosi nel cercare di provare ad avere l'iniziativa. Credo tantissimo nei mei giocatori, abbiamo un centrocampo importante, nella ripresa si è visto che abbiamo saputo fare la differenza".

Fiorentina, l'amarezza di Pioli

Per i Viola continua a mancare la vittoria in campionato, le parole dell'ex allnatore del Milan: "Sono molto amareggiato, sono triste perché la squadra sta lavorando molto bene, ma poi i risultati non lo dimostrano. Speravamo in altri risultati, in altre prestazioni, io devo pensare alle soluzioni e a lavorare meglio perché penso che la squadra possa giocare in maniera diversa dalle ultime due partite. Il secondo tempo? Non siamo riusciti a gestire il gioco, quando provi a scavalcare il centrocampo e perdi palla vai in difficoltà.Non siamo stati intensi, commettiamo sempre gli stessi errori, è un peccato perché l'approccio e l'intensità nella prima parte di gara era stato quello giusto. Abbiamo concesso troppo e alla fine siamo stati puniti dagli avversari. Abbiamo concesso spesso la palla al Como, non eravamo in difficoltà fisicamente, ma abbiamo perso troppe seconde palle e tanti duelli. Avrei voluto vedere continuità dopo quella prima mezz'ora. Serve lavorare, dobbiamo mettere in campo quello che facciamo negli allenamenti e migliorare nella concentrazione e nell'attenzione soprattutto della gestione del pallone"